Rozhodne jediný duel: Slovensko môže poslať veľkého favorita domov z majstrovstiev sveta

Napätie v B-skupine majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku vrcholí. Slovenských hokejistov čaká v utorok popoludní rozhodujúci duel proti Švédsku, ktorý definitívne určí posledného štvrťfinalistu z tejto skupiny. Miestenku vo vyraďovačke si v „béčku“ zabezpečili Kanada, Nórsko i Česko.
Úspešnejší z dua Slovensko – Švédsko postúpi medzi najlepšiu osmičku turnaja, pre porazeného sa šampionát skončí.
Rozhodujúci duel o štvrťfinále
Slovákov posunie ďalej akýkoľvek výsledok okrem prehry v riadnom hracom čase. Švédi priznávajú, že po víťazstve Kanady nad Slovenskom dostali druhú šancu držať svoj osud vo vlastných rukách.
Obranca Oliver Ekman-Larsson zdôraznil, že tím sa musí vyrovnať s tlakom aj s predchádzajúcimi neúspechmi. „Je pekné, že si môžeme určiť vlastný osud. Dostali sme sa do tejto pozície sami a teraz máme šancu z nej dobre vyjsť,“ uviedol skúsený bek „Tre Kronor“ pred rozhodujúcim stretnutím.
Pozitívnou správou pre severský výber je aj návrat talentovaného útočníka Antona Frondella, ktorý pre zranenie vynechal posledný duel proti Nórsku. Pred zápasom so Slovenskom však už naplno trénoval s mužstvom a vyslal jasný odkaz. „Cítim sa dobre. Mám veľa energie a som pripravený hrať,“ povedal po pondelňajšom tréningu. Samotný duel označil za „naozaj skvelý zápas“, keďže pôjde priamo o postup medzi elitnú osmičku.
Švédom sa vracia dôležitý hráč
Švédi si zároveň veľmi dobre uvedomujú silu slovenského tímu. Útočník New York Islanders Simon Holmström pripomenul, že Slovensko v posledných rokoch pravidelne dokazuje svoju kvalitu aj na veľkých turnajoch. „Je to mimoriadne dobre hrajúci tím. Všetci tvrdo pracujú jeden pre druhého a neustále sú v pohybe,“ vyhlásil. Podľa neho bude kľúčové zvládnuť slovenské nasadenie, vyhrávať osobné súboje a hrať fyzický hokej.
„Tre Kronor“ vstupujú do zápasu aj s vedomím, že ich doterajšie výsledky mohli byť lepšie. Holmström priznal, že proti Kanade aj Česku doplatili na drobné chyby, ktoré súperi okamžite potrestali. Švédi však veria, že sa z predchádzajúcich zápasov poučili a práve v utorok dokážu predviesť svoj najlepší výkon na turnaji.
„Vyhráme a sme v play-off. A tam sa môže stať čokoľvek,“ dodal švédsky útočník.Slovensko tak čaká jeden z najdôležitejších duelov posledných rokov. Proti bude tradičný favorit, ktorý má obrovskú kvalitu aj skúsenosti z NHL, no slovenský tím už viackrát ukázal, že dokáže favorita zaskočiť bojovnosťou, disciplínou a tímovým výkonom. V hre je štvrťfinále svetového šampionátu, ale aj pokračovanie sna o veľkom turnajovom úspechu.
