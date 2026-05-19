Dúfa, že sa polepší. Adriana Novakov sa zo zmeny Astrid teší, jednu vec však nevie ani ona sama

Herečka Adriana Novakov prežíva v seriáli Dunaj, k vašim službám výraznú hereckú zmenu. Postava Astrid sa po návrate do deja objavila v úplne inej podobe, čo otvorilo herečke priestor ukázať sa divákom z novej stránky.
Herečka Adriana Novakov, ktorá momentálne stvárňuje zúboženú Astrid v seriáli Dunaj, k vašim službám, sa pre magazín Šarm rozhovorila o tom, ako vníma premenu svojej postavy aj zmenu vizáže, ktorá prišla spolu s novými epizódami. Priznala, že práve táto fáza jej priniesla do hereckého života niečo, čo dovtedy nezažila.
Úplne iná Astrid
Návrat Astrid do deja seriálu prekvapil mnohých divákov. Z kedysi elegantnej aristokratky sa stala žena poznačená ťažkým osudom a Adriana Novakov priznala, že takýto obrat jej priniesol úplne novú hereckú skúsenosť. „Teším sa, že v živote Astrid nastal taký veľký zvrat. Pre mňa ako pre herečku je to niečo úplne nové,“ priznala herečka.
Ako ďalej vysvetlila, veľkú úlohu pri tejto premene zohrala aj vizuálna stránka postavy. „Je to pocit, ako keby ste vstupovali do nového seriálu, lebo tá maska, vlasy, make-up veľa spravia… To bol zrazu úplne iný charakter,“ opísala Novakov. Vývoj Astrid navyše dopredu nepoznala ani samotná herečka.
Dúfala, že sa jej postava možno vydá lepším smerom, no tvorcovia ju napokon prekvapili. „Keďže nám neposielajú scenáre ďaleko dopredu, my nevieme, aký bude vývoj postavy, takže ja som naozaj dúfala, že už bude dobrá a že sa polepšila! No nestalo sa tak…“ dodala.
