Dúfa, že sa polepší. Adriana Novakov sa zo zmeny Astrid teší, jednu vec však nevie ani ona sama

Foto: Instagram (adrinovakov)

Frederika Lyžičiar
Dunaj k vašim službám
Za dokonalou krásou sa jej vôbec necnie.

Herečka Adriana Novakov prežíva v seriáli Dunaj, k vašim službám výraznú hereckú zmenu. Postava Astrid sa po návrate do deja objavila v úplne inej podobe, čo otvorilo herečke priestor ukázať sa divákom z novej stránky.

Herečka Adriana Novakov, ktorá momentálne stvárňuje zúboženú Astrid v seriáli Dunaj, k vašim službám, sa pre magazín Šarm rozhovorila o tom, ako vníma premenu svojej postavy aj zmenu vizáže, ktorá prišla spolu s novými epizódami. Priznala, že práve táto fáza jej priniesla do hereckého života niečo, čo dovtedy nezažila.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Mama Elizy ukázala niečo, čo bežne zostáva skryté: Odkryla autentické zábery zo zákulisia natáčania
2.
Bola to preňho výzva: Herec z Dunaja priznal, v čom sa musel krotiť a ako sa pripravoval na postavu
3.
Dunaj, k vašim službám opäť oživí dejiny: Seriál čaká tragédia v Ostrom Grúni a možný návrat postáv
Zobraziť všetky články (360)

Úplne iná Astrid

Návrat Astrid do deja seriálu prekvapil mnohých divákov. Z kedysi elegantnej aristokratky sa stala žena poznačená ťažkým osudom a Adriana Novakov priznala, že takýto obrat jej priniesol úplne novú hereckú skúsenosť. „Teším sa, že v živote Astrid nastal taký veľký zvrat. Pre mňa ako pre herečku je to niečo úplne nové,“ priznala herečka.

Ako ďalej vysvetlila, veľkú úlohu pri tejto premene zohrala aj vizuálna stránka postavy. „Je to pocit, ako keby ste vstupovali do nového seriálu, lebo tá maska, vlasy, make-up veľa spravia… To bol zrazu úplne iný charakter,“ opísala Novakov. Vývoj Astrid navyše dopredu nepoznala ani samotná herečka.

Foto: TV Markíza

Dúfala, že sa jej postava možno vydá lepším smerom, no tvorcovia ju napokon prekvapili. „Keďže nám neposielajú scenáre ďaleko dopredu, my nevieme, aký bude vývoj postavy, takže ja som naozaj dúfala, že už bude dobrá a že sa polepšila! No nestalo sa tak…“ dodala.

Dokonalosti mala dosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac