Šimkovičová reaguje na odchod šéfa FPU Oľhu: Kritika podľa nej prichádza ešte pred výsledkami

Foto: Facebook/Martina Šimkovičová

Nina Malovcová
TASR
Kríza v kultúre
Tvrdí, že fond napriek tlaku plnil svoje úlohy.

Fond na podporu umenia sa opäť ocitol v centre pozornosti. Len krátko po tom, čo predseda jeho rady Matúš Oľha oznámil svoju rezignáciu s odvolaním sa na dlhodobý mediálny tlak, reagovala aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. 

Nie každá kritika súčasného nastavenia Fondu na podporu umenia (FPU) je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch. Vyhlásila to ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS), ktorá zareagovala na oznámenie o odstúpení doterajšieho predsedu rady FPU Matúša Oľhu i okolnostiach jeho rozhodnutia abdikovať.

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Šimkovičová hovorí o spochybňovaní zmien

Šimkovičová, podobne ako Oľha v odôvodnení svojho rozhodnutia, poukazuje na systematické spochybňovanie vedenia rezortu kultúry i ľudí, ktorých ako ministerka menovala do funkcií. „Sme predmetom mimoriadneho drobnohľadu a často aj kritiky, ktorá neprichádza až po vyhodnotení výsledkov, ale ešte predtým, ako sa zmeny vôbec môžu prejaviť. Pracujeme v prostredí, v ktorom sa nespochybňujú iba jednotlivé rozhodnutia, ale často aj samotná legitimita zmien, ktoré presadzujeme,“ upozornila Šimkovičová.

Mieni, že uvedený tlak nesúvisí s tým, že by ministerstvo robilo viac chýb ako iné rezorty. „Súvisí predovšetkým s tým, že sa mení spôsob rozhodovania o verejných zdrojoch v kultúre,“ skonštatovala ministerka.

Oľha podľa ministerky zabezpečil fungovanie fondu

Pripomína, že i pôsobenie Oľhu na čele Rady FPU sa odvíjalo v období, keď sa fungovanie fondu stalo jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti kultúry. „Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy,“ zdôraznila k Oľhovi ministerka.

Deklarovala zároveň, že rezort pod jej vedením bude aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby FPU mohol plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. „Budeme presadzovať, aby verejné zdroje v kultúre boli rozdeľované na základe jasných pravidiel, transparentných procesov a verejného záujmu,“ dodala Šimkovičová.

Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post

Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Informoval o tom TASR. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať.

Tento krok prichádza po včerajšom Oľhovom „úteku“ pred novinármi, ale aj po informáciách, kedy sa ozvali zamestnanci a nahlásili odpočúvacie zariadenie v kanceláriách. Na včerajšom rokovaní Rady Fondu na podporu umenia Oľha vykázal novinárov, neskôr odmietol odpovedať na otázky a ušiel.

Matúš Oľha utekajúc pred novinármi
Foto – Instagram – zomriofficial/TV JOJ

Oľha je presvedčený, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. „Je to niekoľkomesačný lynč. Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú ‚fakty‘. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka,“ uviedol doterajší predseda Rady FPU.

Povedal, prečo včera reagoval tak, ako reagoval

Ctí si právo novinárov i verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za „systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné“.

Nespochybňuje ani právo médií pýtať sa a povinnosť verejnej inštitúcie odpovedať. „FPU si túto povinnosť preukázateľne a opakovane plní a nad rámec toho, čo jej ukladá zákon,“ zdôraznil Oľha. „Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna,“ vyhlásil.

V tomto kontexte vysvetlil Oľha i reakciu po stredajšom (22. 7.) rokovaní rady FPU. „Neodpovedal som na otázky preto, že som už nemal čo dodať. Na tie isté otázky odpovedám verejne niekoľko mesiacov a odpovede sa jednoducho neberú na vedomie. Nešlo o mlčanie. Išlo o vyčerpanie človeka, ktorý sa už mnohokrát vyjadril a zakaždým zistil, že na tom nezáleží,“ dodal.

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