Ukrajina zasiahla Putinovo rodné mesto: Útoky na Kyjev si vyžiadali životy, „ruský Davos“ dnes končí

Ruský prezident Vladimir Putin

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Na juhu Ukrajiny zase našli telá dvoch mužov, ktorí boli nezvestní po útoku na Záporožie, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia pri ruských dronových a delostreleckých útokoch, napísal na Telegrame gubernátor Oleksandr Hanža.

Rusko v sobotu oznámilo, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených 86 bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko. Leningradská oblasť zahŕňa Petrohrad aj dôležité baltské prístavy.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Blanár je na Ukrajine, predtým bol len v Užhorode: So Sybihom si uctili pamiatku padlých vojakov
2.
Zelenskyj poslal Putinovi emotívny list: Pri vojne na Ukrajine sa točíme v začarovanom kruhu, dodal Lavrov
3.
V Rusku sa začína hovoriť o ukončení vojny: Kremeľ nechce útočiť na NATO, možné je aj stretnutie so Zelenským
Zobraziť všetky články (1790)

Ukrajina zasiahla Putinovo rodné mesto

Medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), v minulosti nazývané aj „ruský Davos“, sa končí v sobotu, deň po tom, ako na ňom vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Počas prvého dňa konferencie zasiahli ukrajinské drony ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, ktorý je zároveň Putinovým rodným mestom.

Zničený panelák po ruskom útoku na Ukrajine
Foto: SITA/AP

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci protivzdušná obrana zničila celkovo 376 ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brianskou, Kalužskou, Kurskou, Leningradskou, Novgorodskou, Oriolskou, Pskovskou, Rostovskou, Riazanskou, Smolenskou, Tverskou a Tulskou oblasťou, nad Moskovskou oblasťou, Krymskou republikou, Abcházskou republikou a nad vodami Azovského a Čierneho mora.

Na juhu Ukrajiny zase našli telá dvoch mužov, ktorí boli nezvestní po útoku na Záporožie, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia pri ruských dronových a delostreleckých útokoch, napísal na Telegrame gubernátor Oleksandr Hanža.

Po dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v meste Usť-Labinsk na juhu Ruska, oznámili miestne úrady. O zranených neboli hlásené žiadne správy.

Ruské sily tiež v sobotu zostrelili deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol skôr primátor mesta Sergej Sobjanin.

Zelenského list do Kremľa

Ako sme vás už informovali v našom článku, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok poslal otvorený list prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Foto: Profimedia

Zelenskyj v obsiahlom liste Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom. „Z diskusií o obchode a iných civilných záležitostiach sa naše národy dostali k tomu, že hovoria takmer výlučne o útokoch a stratách,“ pripomenul Zelenskyj. Ruskému prezidentovi vyčíta, že polovicu svojho pôsobenia na čele ruského štátu strávil vedením vojny proti Ukrajine.

Podľa Zelenského dosahy vojny už pociťujú bežní Rusi. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30 000 vojakov a pomer mŕtvych k raneným je 63 ku 37.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zelenskyj poslal Putinovi emotívny list: Pri vojne na Ukrajine sa točíme v začarovanom kruhu, dodal…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac