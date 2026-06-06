Ukrajina zasiahla Putinovo rodné mesto: Útoky na Kyjev si vyžiadali životy, „ruský Davos“ dnes končí

Rusko v sobotu oznámilo, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených 86 bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ uviedol gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko. Leningradská oblasť zahŕňa Petrohrad aj dôležité baltské prístavy.
Ukrajina zasiahla Putinovo rodné mesto
Medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF), v minulosti nazývané aj „ruský Davos“, sa končí v sobotu, deň po tom, ako na ňom vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Počas prvého dňa konferencie zasiahli ukrajinské drony ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, ktorý je zároveň Putinovým rodným mestom.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci protivzdušná obrana zničila celkovo 376 ukrajinských dronov nad Belgorodskou, Brianskou, Kalužskou, Kurskou, Leningradskou, Novgorodskou, Oriolskou, Pskovskou, Rostovskou, Riazanskou, Smolenskou, Tverskou a Tulskou oblasťou, nad Moskovskou oblasťou, Krymskou republikou, Abcházskou republikou a nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Na juhu Ukrajiny zase našli telá dvoch mužov, ktorí boli nezvestní po útoku na Záporožie, uviedol gubernátor oblasti Ivan Fedorov. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia pri ruských dronových a delostreleckých útokoch, napísal na Telegrame gubernátor Oleksandr Hanža.
Po dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v meste Usť-Labinsk na juhu Ruska, oznámili miestne úrady. O zranených neboli hlásené žiadne správy.
Ruské sily tiež v sobotu zostrelili deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol skôr primátor mesta Sergej Sobjanin.
Zelenského list do Kremľa
Ako sme vás už informovali v našom článku, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok poslal otvorený list prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
Zelenskyj v obsiahlom liste Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom. „Z diskusií o obchode a iných civilných záležitostiach sa naše národy dostali k tomu, že hovoria takmer výlučne o útokoch a stratách,“ pripomenul Zelenskyj. Ruskému prezidentovi vyčíta, že polovicu svojho pôsobenia na čele ruského štátu strávil vedením vojny proti Ukrajine.
Podľa Zelenského dosahy vojny už pociťujú bežní Rusi. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30 000 vojakov a pomer mŕtvych k raneným je 63 ku 37.
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