V Česku sa zrútil armádny vrtuľník Venom: Bolo v ňom 5 vojakov, zasahujú všetky zložky

Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou sa zrútil vrtuľník Venom. Na palube bolo päť vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Informáciu priniesla Armáda ČR na sieti X.
Viac informácii bude dostupných po prvotnom zásahu. Pád podľa českých médií nemal prežiť jeden vojak. Ako informoval hovorca záchranárov Petr Janáček, na pomoc letia vojakom aj kolegovia z Olomouckého kraja. „Jedna osoba pád neprežila,“ dodal.
Vrtuľníky Venom a Viper tvoria dôležitú súčasť armádneho letectva v Českej republike. Postupne nahrádzajú staré sovietske stroje.
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