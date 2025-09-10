Rusko sa bráni: Popiera úmysel zasiahnuť Poľsko a odmieta zodpovednosť za situáciu. Varšava našla sedem dronov

Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie Ruska“.

Ruská armáda v stredu uviedla, že počas nočných útokov na Ukrajinu necielila na poľské objekty. Vyjadrenie prišlo po tom, ako Poľsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko ruských dronov.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Nemali sme v úmysle zasiahnuť akékoľvek ciele na území Poľska,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení bez toho, aby potvrdilo či poprelo vstup dronov do poľského vzdušného priestoru. „Sme pripravení viesť rozhovory na túto tému s poľským ministerstvom obrany,“ dodalo.

Varšava hlási 19 narušení vzdušného priestoru

Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát, prvé narušenie bolo v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území sa doteraz našlo sedem dronov a úlomky jednej strely neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa poľského ministerstva vnútra.

Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte. K incidentu nad Poľskom došlo, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je vzdialené menej ako dve hodiny jazdy autom od poľských hraníc, píše AFP.

