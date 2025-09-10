Európskej krajine došla trpezlivosť. Fajčiarov môže nový zákon výrazne obmedziť, dotkne sa aj e-cigariet

Foto: SITA (Milan Illík)

Tomáš Mako
TASR
Španielská vláda predložila zákon, ktorý by fajčiarom sťažil život.

Španielska menšinová ľavicová vláda v utorok predložila návrh zákona o zákaze fajčenia na vonkajších verejných miestach vrátane pláží, terás barov a reštaurácií, autobusových zastávok a štadiónov. Zákaz by sa mal vzťahovať aj na elektronické cigarety, ktoré sú čoraz obľúbenejšie u mladých ľudí.

Informovala o tom agentúra Reuters.

„Verejné zdravie budeme vždy uprednostňovať pred súkromnými záujmami,“ povedala novinárom ministerka zdravotníctva Mónica García. „Každý má právo dýchať čistý vzduch… a žiť dlhšie a lepšie,“ dodala.

Sektor stravovacích služieb návrh zákona kritizuje, pretože vonkajšie terasy, ktoré sa v Španielsku využívajú po celý rok, sú medzi fajčiarmi obľúbené. Fajčenie v interiéroch je v Španielsku zakázané od roku 2011.

Obmedzenia zavádzajú aj iné európske krajiny

Návrh zákona nasleduje po podobnej legislatíve vo Francúzsku, kde platí od júla. Tam sa však zákaz fajčenia nevzťahuje na terasy kaviarní ani na vapovanie.

Návrh zákona, ktorý musí schváliť parlamentom a ešte môže byť zmenený, prichádza v čase, keď európske krajiny zasahujú proti tabaku a tabaku podobným výrobkom. V Európe fajčí približne štvrtina dospelých, čo je najviac na svete.

Reuters pripomína, že podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Španielsku zomiera každý rok viac ako 50 000 ľudí na problémy súvisiace s fajčením, čo je približne 137 úmrtí denne.

Prijatie zákona nie je isté. Vláda totiž v poslednom čase pri schvaľovaní legislatívy v značne rozdrobenom parlamente zaznamenala len málo úspechov.

