Rusi v noci útočili balistickými raketami: Hlavným cieľom bol Kyjev, mestom otriasali explózie

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko útočí na Ukrajinu balistickými raketami, cieľom je aj Kyjev.

Ruské útoky sa v posledných týždňoch zintenzívnili, no zároveň dochádza aj k akémusi obratu na fronte. Armáda Kremľa postupuje len veľmi pomaly a Ukrajincom sa darí získavať späť časti svojho územia. Navyše sa im darí aj zasahovať ciele hlboko v krajine a ide najmä o rafinérie, pričom dôsledok je nedostatok paliva pre bežných ruských občanov v niektorých častiach. Rusi tiež tento rok zrejme môžu zabudnúť na pokojnú dovolenku na Kryme.

Ruská armáda v noci na štvrtok odpálila niekoľko balistických rakiet na ciele na Ukrajine vrátane hlavného mesta Kyjev, ktorým otriasli explózie, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

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„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami,“ informoval na platforme Telegram šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.

Škody napáchané po útoku na Ukrajine
Foto: SITA/AP

V centre mesta bolo počuť niekoľko výbuchov. Podľa údajov ukrajinských vzdušných síl smerovali na trojmiliónovú ukrajinskú metropolu najmenej dve rakety, zatiaľ čo ďalšia smerovala na Poltavskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny.

Reportéri agentúry AFP potvrdili, že v Kyjeve bolo počuť zvuk rakiet a mestom následne otriasli dve explózie, pričom tamojší obyvatelia bežali smerom ku krytom.

Ukrajincom sa opätovne podarilo zasiahnuť rafinériu v Moskve. Počuť bolo výbuch a nastal požiar. Zasiahnuť sa ju podarilo už v utorok.

Zelenskyj hovoril s Trumpom i Macronom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu neskoro večer uviedol, že telefonicky diskutoval o záveroch samitu lídrov krajín G7 so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom i s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Oficiálna časť samitu G7 prebiehala od pondelka do stredy v kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera.

„Práve som hovoril s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom. Bol to dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu. Zhodnotili sme výsledky našich rokovaní na samite G7,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X bez uvedenia ďalších podrobností.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na samite G7
Foto: SITA/AP

Lídri krajín G7 sa dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala „uzavrieť dohodu“, a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie.

Prezident USA Trump predtým oznámil, že na okraj samitu G7 absolvoval rokovania s Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

„Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a za jeho pripravenosť pomôcť priblížiť mier,“ dodal ukrajinský prezident. „Pracujeme na posilnení Ukrajiny, našej spolupráce a diplomatických vyhliadok. Potrebujeme mier. A robíme všetko pre to, aby sme ho priblížili,“ uzavrel v príspevku na X Zelenskyj.

Trump tvrdí, že popri samite G7 viedol dobré rozhovory s Putinom i Zelenským

Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že viedol dobré rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským popri samite skupiny G7 vo Francúzsku.

Zelenskyj a jeho európski spojenci sa na samite G7 v prímorskom letovisku Evian-les-Bains snažili presvedčiť Trumpa, že sa situácia na bojisku na Ukrajine zlepšila vďaka dronovým útokom, ktoré zasahujú ciele hlboko za hranicami Ruska.

Záber na Volodymyra Zeleneského a Donalda Trumpa poćas rokovania
Foto: X – ZelenskyyUa

Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre novinárov odmietol vyjadriť k tomu, či nesie Putin podľa jeho názoru väčšiu zodpovednosť za konflikt na Ukrajine ako Zelenskyj. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože sa snažím túto situáciu vyriešiť, a to mi to neuľahčuje,“ vyhlásil.

Trump sa takisto odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. „Zvažujeme to, sledujeme, ako nízko klesne cena ropy a tá naozaj prudko klesá,“ povedal.

Americký líder v utorok vyhlásil, že Spojené štáty budú už čoskoro schopné upustiť od výnimiek zo sankcií na ruskú ropu. Výnimky zmiernili sankcie na ruskú ropu a krajiny ju mohli nakupovať v snahe kontrolovať globálne ceny energie, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Opatrenie privítali štáty, ktoré väčšmi zasiahla energetická kríza, no podporovatelia Ukrajiny obvinili Washington, že k Moskve pristupuje zhovievavo napriek rozpútaniu vojny proti Ukrajine, píše agentúra Reuters.

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