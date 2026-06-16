Ukrajinský dron zasiahol rafinériu v Moskve: Letiská uzavreli, celá fabrika je v plameňoch

V Moskve horí rafinéria ropy, ktorú vlastní spoločnosť Gazpromneft. Požiar spôsobil ukrajinský dron, ktorý do nej dnes ráno narazil. Rafinéria sa nachádza približne 15 km od Kremľa. Rusko oznámilo dočasné obmedzenia na letiskách v okolí hlavného mesta.
Ako píše Ukrajinská pravda, ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že od včera do dnešného rána ruské sily zničili 172 bezpilotných lietadiel nad ruskými regiónmi a dočasne okupovanými územiami. Moskovská ropná rafinéria je najväčším zariadením na spracovanie ropy v Moskovskej oblasti. Zabezpečuje viac ako tretinu dopytu po palivách v Moskve, zásobuje letiská a vyrába približne 30 druhov ropných produktov.
This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
Počet dronových útokov na ruské rafinérie sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k úplnému alebo čiastočnému zastaveniu spracovania ropy a poklesu výroby benzínu, nafty a leteckého paliva. Vyplýva to z oficiálnych údajov, sociálnych sietí a výpočtov agentúry Reuters.
Úlomky dronu spôsobili problémy
Úlomky ukrajinského dronu v noci na utorok spôsobili požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji v regióne Poltavskaja. V utorok o tom informovali miestne orgány, podľa ktorých tam nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani zraneniam. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Regionálne úrady uviedli, že uzavreli miestnu cestu spájajúcu túto oblasť s trasou vedúcou k mostu cez Kerčský prieliv, ktorý spája Ruskom anektovaný polostrov Krym s Krasnodarským krajom. Most patrí medzi najdôležitejšie logistické trasy spájajúce okupovaný Krym s ruským územím.
Kyjev sa v uplynulých týždňoch zameriava na prístupové cesty na Krymský polostrov. V pondelok zasiahol dva mosty spájajúce Krym s Ruskom okupovanou Chersonskou oblasťou.
Ukrajinské útoky už významne narušili vojenskú logistiku a dodávky pohonných látok, čo Ruskom dosadené vedenie na Krymskom polostrove v máji prinútilo zaviesť tam prídelový systém. Problémy z dodávkami pociťujú aj v Krasnodarskom kraji, ktorý je populárnou letnou destináciou pre turistov.
V noci na utorok útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove na východe Ukrajiny. Zásah tam usmrtil desať králikov a ďalších 15 zvierat sa zranilo. Z miesta však nehlásia žiadne zranené ani mŕtve osoby.
Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou
Otvorením prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje veto. Pre agentúru DPA to potvrdil hovorca Rady EÚ, píše TASR.
Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie EÚ sa na jeho otvorení s Ukrajinou a Moldavskom dohodli ešte v piatok. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov; prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv.
Portál Ukrajinska pravda uvádza, že medzivládna konferencia sa začala v Luxemburgu o 18.00 h za účasti zástupcov cyperského predsedníctva, eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej a podpredsedu ukrajinskej vlády Tarasa Kačku.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý prístupový proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Otvorenie prvého klastra s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho nástupca Péter Magyar však oznámil, že s Kyjevom dosiahli dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny, vďaka čomu stiahla Budapešť svoje veto.
Putin mal odmietnuť stretnutie so Zelenským
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa stretli popri summite krajín G7 vo Francúzsku, no Moskva tento návrh odmietla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Pred začiatkom summitu G7 sme jasne povedali, že sme pripravení stretnúť sa s Putinom počas summitu G7, keďže tam budú aj (americký prezident Donald) Trump a (francúzsky prezident Emmanuel) Macron,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve, kde zisťoval škody po rozsiahlom ruskom leteckom útoku na hlavnú katedrálu kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra.
„Európania plus Amerika, to je veľmi dobrá príležitosť na spoločné stretnutie, a preto by sme mohli pozvať Rusko,“ citovala Zelenského agentúra Interfax. Podľa Zelenského vyjadrenia Spojené štáty aj skupina siedmich najväčších demokracií súhlasili, no Rusko „opäť ukázalo, že nie je pripravené rokovať“. DPA zdôrazňuje, že krajiny G7 bezprostredne nepotvrdili takúto iniciatívu.
Putin už skôr povedal, že sa so Zelenským stretne len v Moskve, alebo až v rámci konečného urovnania konfliktu, pripomína nemecká agentúra.
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