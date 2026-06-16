Ukrajinský dron zasiahol rafinériu v Moskve: Letiská uzavreli, celá fabrika je v plameňoch

Horiaca rafinéria v Moskve

Foto: X/Volodymyr Zelenskyy

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
V Moskve horí rafinéria.

V Moskve horí rafinéria ropy, ktorú vlastní spoločnosť Gazpromneft. Požiar spôsobil ukrajinský dron, ktorý do nej dnes ráno narazil. Rafinéria sa nachádza približne 15 km od Kremľa. Rusko oznámilo dočasné obmedzenia na letiskách v okolí hlavného mesta.

Ako píše Ukrajinská pravda, ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že od včera do dnešného rána ruské sily zničili 172 bezpilotných lietadiel nad ruskými regiónmi a dočasne okupovanými územiami. Moskovská ropná rafinéria je najväčším zariadením na spracovanie ropy v Moskovskej oblasti. Zabezpečuje viac ako tretinu dopytu po palivách v Moskve, zásobuje letiská a vyrába približne 30 druhov ropných produktov.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko v noci masívne zaútočilo na Ukrajinu: Hlásia najmenej deväť mŕtvych, medzi obeťami sú aj záchranári
2.
Putin aj Zelenskyj telefonovali s Trumpom: Americký prezident vyzval na ukončenie bojov na Ukrajine
3.
Situácia v Rusku sa má zhoršovať: Zelenskyj tvrdí, že získali dokumenty pre Putina. Nespokojnosť s vojnou rastie
Zobraziť všetky články (1799)

Počet dronových útokov na ruské rafinérie sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k úplnému alebo čiastočnému zastaveniu spracovania ropy a poklesu výroby benzínu, nafty a leteckého paliva. Vyplýva to z oficiálnych údajov, sociálnych sietí a výpočtov agentúry Reuters.

Úlomky dronu spôsobili problémy

Úlomky ukrajinského dronu v noci na utorok spôsobili požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji v regióne Poltavskaja. V utorok o tom informovali miestne orgány, podľa ktorých tam nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani zraneniam. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.

Regionálne úrady uviedli, že uzavreli miestnu cestu spájajúcu túto oblasť s trasou vedúcou k mostu cez Kerčský prieliv, ktorý spája Ruskom anektovaný polostrov Krym s Krasnodarským krajom. Most patrí medzi najdôležitejšie logistické trasy spájajúce okupovaný Krym s ruským územím.

Kyjev sa v uplynulých týždňoch zameriava na prístupové cesty na Krymský polostrov. V pondelok zasiahol dva mosty spájajúce Krym s Ruskom okupovanou Chersonskou oblasťou.

Ukrajinské útoky už významne narušili vojenskú logistiku a dodávky pohonných látok, čo Ruskom dosadené vedenie na Krymskom polostrove v máji prinútilo zaviesť tam prídelový systém. Problémy z dodávkami pociťujú aj v Krasnodarskom kraji, ktorý je populárnou letnou destináciou pre turistov.

Dron
Ilustračná foto: SITA/AP

V noci na utorok útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove na východe Ukrajiny. Zásah tam usmrtil desať králikov a ďalších 15 zvierat sa zranilo. Z miesta však nehlásia žiadne zranené ani mŕtve osoby.

Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou

Otvorením prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje veto. Pre agentúru DPA to potvrdil hovorca Rady EÚ, píše TASR.

Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie EÚ sa na jeho otvorení s Ukrajinou a Moldavskom dohodli ešte v piatok. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov; prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová
Foto: SITA/AP

Portál Ukrajinska pravda uvádza, že medzivládna konferencia sa začala v Luxemburgu o 18.00 h za účasti zástupcov cyperského predsedníctva, eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej a podpredsedu ukrajinskej vlády Tarasa Kačku.

Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý prístupový proces, ktorý zvyčajne trvá roky.

Otvorenie prvého klastra s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho nástupca Péter Magyar však oznámil, že s Kyjevom dosiahli dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny, vďaka čomu stiahla Budapešť svoje veto.

Putin mal odmietnuť stretnutie so Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa stretli popri summite krajín G7 vo Francúzsku, no Moskva tento návrh odmietla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

„Pred začiatkom summitu G7 sme jasne povedali, že sme pripravení stretnúť sa s Putinom počas summitu G7, keďže tam budú aj (americký prezident Donald) Trump a (francúzsky prezident Emmanuel) Macron,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve, kde zisťoval škody po rozsiahlom ruskom leteckom útoku na hlavnú katedrálu kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra.

„Európania plus Amerika, to je veľmi dobrá príležitosť na spoločné stretnutie, a preto by sme mohli pozvať Rusko,“ citovala Zelenského agentúra Interfax. Podľa Zelenského vyjadrenia Spojené štáty aj skupina siedmich najväčších demokracií súhlasili, no Rusko „opäť ukázalo, že nie je pripravené rokovať“. DPA zdôrazňuje, že krajiny G7 bezprostredne nepotvrdili takúto iniciatívu.

Putin už skôr povedal, že sa so Zelenským stretne len v Moskve, alebo až v rámci konečného urovnania konfliktu, pripomína nemecká agentúra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bombardér B-52 sa zrútil po štarte na základni v USA: Zahynulo až 8 ľudí, problém…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac