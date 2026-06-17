Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery. Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu

Robert Fico v Čiernej Hore

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková Lucia Mužlová
TASR
Opozícia rozhodnutie súdu privítala.

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery, vyplýva to zo zverejneného materiálu na webe Úradu vlády SR. Tento krok prichádza po dnešnom rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS). 

Ústavný súd v stredu informoval, že vláda SR musí požiadať poslancov Národnej rady (NR) SR o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti.

O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov

Podľa navrhovateľov konanie vlády, ktorá nepožiadala parlament na jeho schôdzi 25. novembra až 12. decembra 2025 o vyslovenie dôvery, „predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, princípu politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame“.

Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP. Poslanci v podaní na ÚS poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde v takomto prípade vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery. Podľa výkladu súdu má parlament povinnosť žiadosť o vyslovenie dôvery prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.

Premiér rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s povinnosťou vlády SR požiadať o dôveru v parlamente. Vyhlásil to na tlačovej konferencii v stredu večer po rokovaní vlády.

Robert Fico
Foto: TASR/AP (AP Photo/Risto Bozovic)

„Niet žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu (NR) SR o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať, dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, keď ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady SR tu v Bratislave na rokovaní parlamentu,“ vyhlásil premiér.

Opozičné strany reagovali na rozhodnutie Ústavného súdu

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), KDH a Hnutie Slovensko reagovali na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) a vítajú ho.

„Dnes nám Ústavný súd dal za pravdu. Fico a jeho vláda sa už nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, každú ďalšiu hodinu, počas ktorej nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná protiústavne. Majú to čierne na bielom. Ak okamžite nepožiadajú o dôveru, bude to pohŕdanie ústavou a Ústavným súdom zo strany Ficovej vlády. Z parlamentu sme na to zvyknutí, vidíme to dennodenne. Ale málokedy je to takto zrejmé,“ uviedol na brífingu predseda PS Michal Šimečka.

Michal Šimečka
Ilustračná foto: TASR – Pavel Neubauer

Aj podľa opozičného KDH je rozhodnutie ÚS SR jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že postoj vládnej koalície k najvyšším právnym normám štátu je neakceptovateľný a arogantný.

„Robert Fico musí niesť zodpovednosť za obrovské zadlženie Slovenska, ktoré spôsobil, a nemôže sa vyhýbať ústavnému zákonu. Urobil si z ústavy trhací kalendár, no Ústavný súd jasne rozhodol, že musí prísť do parlamentu a požiadať o dôveru tak, ako mu káže ústava. Robert Fico sa tomu doteraz vyhýbal, pretože sa obáva tlaku vlastných koaličných partnerov. Teraz však bude musieť predstúpiť pred parlament a čeliť hlasovaniu o dôvere,“ dodal opozičný poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab.

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