Svet randenia ovládol nový trend. Túto nepríjemnosť okúsili už tisícky ľudí, možno ste medzi nimi aj vy

Je vrcholne nepríjemné, keď to s niekým vyzerá naozaj sľubne, no dotyčná osoba s vami zrazu úplne prestane komunikovať a tvári sa, že prestala existovať. Po ghostingu však prichádza nový trend, kedy sa ľudia takpovediac menia na zombíkov. Čo to znamená?

Ľudia čelia prívalu zombíkov

Ak ste sa nikdy nestretli s ghostingom, máte šťastie. Byť zrazu úplne ignorovaný bez akéhokoľvek varovania a zjavnej príčiny je totiž naozaj nepríjemné. Ako ale informuje LADbible, ľudia pátrajúci po pravej láske čelia aj ďalšej nepríjemnosti v podobe zombíkov.

O nepríjemnú skúsenosť sa na TikToku podelila speváčka Mariel Darling. Hovorí, že dostať sa do rúk zombíkovi je ešte horšie ako ghosting. Pri ghostingu vás totiž človek ignoruje, no pri zombingu sa po pár mesiacoch ozvú znovu, ako keby sa nič nedialo.

Podobnú skúsenosť popísali tisícky ľudí

Jej video si pozrelo viac ako 1,5 milióna ľudí a spustilo lavínu komentárov, v ktorých sa používatelia TikToku podelili o podobnú skúsenosť. „Môj má komplex Ježiša Krista, každé tri dni vstane z mŕtvych,“ napísala jedna z používateliek.

Ďalšia napísala, že nie je zlý nápad pridať v kontaktoch k menu dotyčnej osoby náhrobný kameň, aby ste vedeli, že keď sa rozhodne vstať z mŕtvych, máte to jednoducho ignorovať. Ďalší používatelia napísali, že sa im to stáva neustále. Dokonca sa stáva, že sa ozve viacero ľudí z ich minulosti naraz, ako keby sa na tom vopred dohodli.