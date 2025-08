Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex

Mnohí ľudia, ktorí podvádzajú, svojho partnera naozaj milujú, ale v niektorých oblastiach sa cítia prehliadaní, nenaplnení alebo sa sami od seba odpoja natoľko, že túto časť identity hľadajú inde. Hovorí to Štefan Petrík, vedec a výskumník, ktorý sa dlhodobo venuje sexuálnemu správaniu, vzťahom, intímnemu prežívaniu a edukácii v oblasti sexuality. To, že vzťah zasiahne takáto „udalosť“, nie je len o fyzickej príťažlivosti, ale aj o psychologickej potrebe byť opäť videný, počutý, žiadaný a potvrdený.

„Jedna z najčastejších chýb v chápaní nevery je predstava, že k nej vedie len absencia lásky. Mnohí si myslia, že nevera je výsledkom chladného vzťahu alebo túžby po niekom inom. V skutočnosti je to oveľa zložitejšie,“ vysvetľuje s tým, že za neverou sa často neskrýva túžba ublížiť, ale opäť niečo precítiť.

Čísla a štatistika

Podľa dát, ktoré má Petrík k dispozícii, a ktoré zozbieral vo výskume, do ktorého sa zapojilo 10 135 respondentov vo veku od 16 do 65 rokov, 39 % ľudí, ktorí priznali neveru, zároveň uviedlo, že svojho partnera milujú. 61 % z nich súčasne tvrdí, že sa v poslednom období cítili prehliadaní alebo emocionálne zanedbávaní a 48 % z nich uviedlo, že chceli zažiť, aké to je, keď sú pre niekoho zaujímaví.

Druhú „nevernú skupinu“ tvoria ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom snažili uniknúť pred stereotypom. Viac ako polovica ľudí z prieskumu, ktorí priznali, že partnera podviedli, ako motiváciu označili potrebu cítiť sa opäť nažive. 45 % respondentov tvrdí, že v dlhodobom vzťahu cítili stratu dobrodružstva, spontánnosti alebo vlastnej sexuality.

Medzi ženami dominovali dôvody ako: „Chcela som zistiť, či som ešte žiadaná.“

Medzi mužmi prevládali dôvody ako: „Chýbal mi pocit výnimočnosti, nešlo len o sex.“

Problém je podľa Petríka aj v tom, že ľudia zabúdajú hovoriť o svojich potrebách, alebo sa za ne hanbia. 58 % z osôb, ktoré boli neverné, nikdy so svojím partnerom nehovorili o tom, čo im chýba. O svojich túžbach často hovorili len so svojimi kamarátmi alebo dokonca nikdy, a to až 36 %. Ženy (43 %) pritom často uvádzajú, že sa báli, že by ich partner zneistil, vysmial alebo odmietol.

