Ak nemáte sex, môže to mať škaredé následky: Tieto veci vám hrozia, ak si prestanete užívať posteľné radovánky

Sex je témou, ku ktorej sa každý stavia po svojom. Kým niektorí si ho doprajú až vo vzťahu, ďalší nemajú problém s jednorazovkami — takzvanými „one night stand“. Nech už patríte do akejkoľvek skupiny, je to úplne v poriadku, hlavne aby ste do ničoho neboli tlačení. Vedeli ste však, že nedostatok sexu môže mať na nás negatívny vplyv? The Mirror spomína, ktoré sú to.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jedným z nich je strata libida, teda chuti do sexu. Sexuálna terapeutka Sari Cooper vysvetlila, že ľudia, ktorí prestanú mať sex, naň prestanú mať aj chuť. „Zíde z očí, zíde z mysle“, opisuje metaforicky. Neplatí to však u každého, no ak sa to stalo aj vám, tak vedzte, že nie ste jediný.

Viaceré negatíva pre ženy

Takáto prestávka môže stáť aj za bolestivým sexom. Týka sa to predovšetkým žien v menopauze, ktorým sa steny pošvy stenšujú a následne vzniká pri sexe nepríjemná bolesť. Riešením je mať pravidelný sexuálny styk. Starších žien sa týka aj ďalší negatívny bod, ktorým je suchosť pošvy.

Presuňme sa k mužom. Magazín Bustle spomína, že erektilná dysfunkcia a absencia sexu nie sú len mýtus, ale naozaj spolu súvisia. Štúdia z roku 2008 ukázala, že pravidelný sex má pozitívny dopad na erekciu.

Málo sexu, viac stresu

Sex môže ovplyvniť nielen náš fyzický stav, ale čo je zaujímavé, aj naše duševné zdravie. Štúdia z roku 2016 ukázala, že dobrý sex chráni ženy pred srdcovými ochoreniami. Ako je to možné? Pocity potešenia, ktoré zažívajú, sú pre srdce viac než prospešné. Takže jeho nedostatok môže spôsobiť absenciu tohto sprievodného javu.

Nedostatok sexu navyše môže stáť aj za väčším stresom v našich životoch. Ak ste už takúto prestávku zažili, možno ste to pocítili aj na vlastnej koži.