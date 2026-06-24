Rock pod Kameňom dostal od vlády 80-tisíc: Line-up je nejasný, práce sa už začali

Festival Rock pod Kameňom

Foto: TASR/Roman Hanc

Lucia Mužlová
Nina Malovcová
Areál "rastie" pred očami.

Festival Rock pod Kameňom je sprevádzaný miernym chaosom, návštevníci stále nevedia, aké kapely vlastne vystúpia a pritom sa brány majú otvoriť už zajtra. Novinkou však je, že ho finančne podporila aj vláda a to sumou 80-tisíc eur. 

Pozoruhodné je, že z Belej nad Cirochou pri Snine, kde sa festival bude konať, pochádzajú poslanec Michal Lukša a jeho asistent Michal Vohar (obaja Smer), informuje Korzár. Vohara vraj miestni poznajú ako neúnavného propagátora podujatia.

Organizátori kritizujú partnerov aj kapely

Organizátori pred pár minútami uverejnili aj kritický status. Nepáči sa im, ako sa správajú “niektoré subjekty”.

“Ako sme v poslednom príspevku ďakovali partnerom, ktorí pri nás zostali, tak úprimne nás mrzí, že v období, keď sa snažíme zachrániť festival s dlhoročnou históriou, čelíme aj krokom niektorých subjektov, ktoré situáciu ešte viac komplikujú a hádžu nám polená pod nohy. Týka sa to niektorých partnerov, ľudí z nášho okolia, ale aj časti hudobnej scény.

Najviac nás prekvapuje prístup niektorých kapiel, ktoré mali svoje vystúpenia už úplne alebo čiastočne finančne zaplatené. Napriek tomu sme sa stretli s reakciami, ktorým úprimne nerozumieme. V čase, keď bojujeme o zachovanie festivalu, sme od hudobnej scény očakávali viac snahy hľadať riešenia, než vytvárať ďalšie prekážky v momente, keď ich fanúšikovia potrebujú v tomto čase najviac,” píše sa v statuse.

Na záver sa poďakovali vláde za finančnú podporu, sľúbili, že už naozaj ohlásia line-up a ďalšie informácie.

Problémy tesne pred dňom “D”

Len niekoľko dní pred začiatkom festivalu Rock pod Kameňom zažívajú návštevníci poriadnu dávku neistoty. Organizátori najprv oznámili problémy a presun podujatia, následne prišiel nečakaný obrat a vyhlásenie, že festival sa predsa len uskutoční v pôvodnom termíne.

Michal David a festival Rock pod kameňom
Foto: Fb/Michal David, TASR/Roman Hanc

Účasť už odmietli Europe, Michal David a o známej kapele Black Eyed Peas sa ešte má rokovať. Michal David informáciu zverejnil na sociálnej sieti prostredníctvom stanoviska svojho slovenského manažmentu. „Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa MICHAL DAVID a skupina KVATRO nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27.6.2026,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ešte počas víkendu pritom budúcnosť festivalu nevyzerala vôbec ružovo. Organizátori upozorňovali na ekonomické problémy a hovorili o potrebe presunúť termín konania. Krátko nato však oznámili, že situáciu sa podarilo zachrániť.

„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol organizačný tím. Zároveň vyzval návštevníkov, aby nerušili rezervácie ubytovania a nepredávali vstupenky. Organizátori tvrdia, že robia maximum pre to, aby bolo podujatie pripravené podľa predstáv fanúšikov.

Právne hrozby a obvinenia

Situáciu však skomplikovalo aj stanovisko spoločnosti EM Production and Touring OU. Tá vyjadrila vážne obavy z okolností okolo zrušenia a následného obnovenia festivalu. Spoločnosť upozornila na možné škody spôsobené umelcom a obchodným partnerom a naznačila, že v prípade neuspokojivého vysvetlenia si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky.

Hovorí pritom o preverení možného zavádzania, nekalých obchodných praktík či ďalších možných porušení povinností. Hlavný organizátor festivalu Michal Latta reagoval vyhlásením, že je momentálne sústredený na záchranu festivalu a nebude reagovať na každý pokus o sabotáž podujatia. Všetkých ubezpečil, že festival sa nakoniec konať bude, čomu nasvedčujú aj prípravy, ktoré sa včera začali.

Na mieste sú už konštrukcie, lavice, stavajú sa stánky, stage a pribudli aj toitoiky. “Areál nám rastie pred očami”, píšu v statuse organizátori. Ľudia sa však v komentároch neustále pýtajú, že “kto bude hrať”. Túto otázku ešte nezodpovedali ani sami organizátori a line-up je teda nejasný.

“Máme veľa otázok okolo line-upu. Chápeme, že je náročné v tak krátkom čase zabezpečiť aj kapely aj priestory. My zas potrebujeme vedieť čo nás čaká, lebo niektorí cestujeme zďaleka a potrebujeme sa vedieť zariadiť. Tiež máme prácu a povinnosti aj tomu musíme prispôsobiť ostatné veci”, písalo sa v jednom z komentárov.

Festival podporí vláda

Korzár zároveň informoval, že podľa starostu Belej nad Cirochou Jána Vajdu nebolo uhradené približne 3 000 eur za prenájom areálu Topovné, kde sa má festival konať. Starosta tiež uviedol, že sa mu po oznámení problémov nepodarilo spojiť s hlavným organizátorom Michalom Lattom a informácie získaval najmä zo sociálnych sietí.

Obec pritom podľa Vajdu investovala do úprav areálu približne 5 000 eur. Pribudol chodník pre peších aj nové kamerové systémy, ktoré mali pomôcť chrániť lokalitu pred vandalizmom. Novou informáciou tiež je, že festival podporí aj vláda, konkrétne ministerstvo financií a to sumou 80-tisíc eur.

„Je to jeden z najväčších a najpopulárnejších festivalov pod holým nebom na východnom Slovensku,“ povedal dnes na výjazdovom rokovaní vlády premiér Robert Fico. Prípadnú kritiku vraj berie na seba.

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