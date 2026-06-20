Veľký slovenský festival nebude. Uskutočniť sa mal už o pár dní, organizátor hovorí o tvrdej realite

Jakub Baláž
Hviezdne kapely fanúšikovia zatiaľ neuvidia, organizátori hovoria o mimoriadne ťažkom rozhodnutí a možnom náhradnom termíne.

Populárny festival Rock Pod Kameňom v Belej nad Cirochou chcel tento rok fanúšikom priniesť skutočne atraktívny line-up. Na Slovensko mali koncom júna prísť kapely ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween. Situácia sa napokon nečakane zmenila a udalosť, minimálne nateraz, nebude.

Organizátori prišli s náročným rozhodnutím iba pár dní pred začiatkom celého festivalu. Dôvody ozrejmili v príspevku na sociálnej sieti.

Tvrdá ekonomická realita

Toto je jedno z najťažších oznámení, aké sme za dlhé roky existencie festivalu ROCK POD KAMEŇOM museli napísať. Po dôkladnom zhodnotení celej situácie sme sa rozhodli, že festival ROCK POD KAMEŇOM 2026 sa neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne a bude presunutý na nový dátum, ktorý vám oznámime hneď, ako budeme mať potvrdené všetky potrebné náležitosti,” začali oznámenie kompetentní.

Ako ďalej uviedli, dôvodom je ekonomická realita organizovania veľkých hudobných podujatí. Rásť mali v poslednej dobe prakticky všetky náklady spojené s organizovaním takejto veľkej udalosti.

Zároveň sa za posledné roky výrazne zmenili aj podmienky zo strany agentúr a interpretov. Veľká časť kapiel dnes požaduje vysoké zálohové platby a v mnohých prípadoch aj úhradu celého honoráru ešte pred samotným vystúpením,” dodali organizátori.

Festival sa neruší

Ako sa v príspevku ďalej píše, organizátori ho nechcú úplne zrušiť, iba posunúť na iný termín, v ktorom ho budú schopní plnohodnotne a bez rizika zorganizovať. Bližšie detaily však v tomto smere nie sú známe. Okrem hviezdnych zahraničných interpretov sa v Belej nad Cirochou mali predstaviť aj populárne domáce mená ako Inekafe, Michal David, Heľenine Oči, Horkýže slíže či Konflikt.

Všetko sa deje po tom, čo kompetentní na sociálnych sieťach propagovali festival a ešte pred pár dňami nič nenasvedčovalo tomu, že sa v pôvodnom termíne neuskutoční. V súčasnosti je tak zrejmé, že od 25. do 27. júna Rock Pod Kameňom nebude. Pod príspevkami sú zároveň vypnuté komentáre.

Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Predvlani skončil Topfest

Pre fanúšikov rockovej hudby ide o ďalšiu tvrdú ranu, nakoľko sa v roku 2024 museli definitívne rozlúčiť s Topfestom. Aj keď Rock Pod Kameňom zatiaľ koniec neavizuje, jeho budúcnosť je po tohtoročnej situácii prinajmenšom neistá.

Čo sa týka Topfestu, ten svoju činnosť ukončil po dlhých 25 rokoch.

Už dlhšiu dobu sme sa ako tím radili a prehodnocovali, čo a ako ďalej s festivalom Topfest, na základe udalostí, ktoré sa za posledné dva roky stali. Pán Kollár po odcudzení a nelegálnom užívaní značky napáchal nenapraviteľné škody. Spôsobil poškodenie mena, ktoré sme budovali 25 rokov a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Čaká nás ešte niekoľko súdnych sporov, ktoré nás budú stáť mnoho úsilia a financií. Preto sme sa rozhodli pre zrejme jediné rozumné riešenie – festival Topfest už viac neusporadúvať,” uviedli vtedy na margo situácie organizátori.

Vyjadrili zároveň veľkú ľútosť, že fanúšikovia dobrej hudby prídu o udalosť, na ktorej si okrem muziky mnohí našli nové lásky či priateľov. Poďakovali priaznivcom, ktorí festival navštevovali. Svetlou bodkou na záver podľa Topfestu je, že sa tím rozhodol podporiť iný hudobný festival, a to formou predaja stránky. Dodáva, že sa je na čo tešiť.

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