Okolo festivalu Rock pod kameňom je chaos: Na mieste prípravy ešte ani nezačali, kapely rušia koncerty

Len niekoľko dní pred začiatkom festivalu Rock pod Kameňom zažívajú návštevníci poriadnu dávku neistoty. Organizátori najprv oznámili problémy a presun podujatia, následne prišiel nečakaný obrat a vyhlásenie, že festival sa predsa len uskutoční v pôvodnom termíne.
O náhlom zvrate informovali organizátori na sociálnej sieti. Tvrdia, že po ekonomických problémoch sa našli partneri a ľudia, ktorí festivalu pomohli, vďaka čomu sa podujatie môže konať už od štvrtka 25. júna.
Organizátori hovoria o zázraku
Ešte počas víkendu pritom budúcnosť festivalu nevyzerala vôbec ružovo. Organizátori upozorňovali na ekonomické problémy a hovorili o potrebe presunúť termín konania. Krátko nato však oznámili, že situáciu sa podarilo zachrániť.
„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol organizačný tím. Zároveň vyzval návštevníkov, aby nerušili rezervácie ubytovania a nepredávali vstupenky. Organizátori tvrdia, že robia maximum pre to, aby bolo podujatie pripravené podľa predstáv fanúšikov.
Právne hrozby a obvinenia
Situáciu však skomplikovalo aj stanovisko spoločnosti EM Production and Touring OU. Tá vyjadrila vážne obavy z okolností okolo zrušenia a následného obnovenia festivalu. Spoločnosť upozornila na možné škody spôsobené umelcom a obchodným partnerom a naznačila, že v prípade neuspokojivého vysvetlenia si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky.
Hovorí pritom o preverení možného zavádzania, nekalých obchodných praktík či ďalších možných porušení povinností. Hlavný organizátor festivalu Michal Latta reagoval vyhlásením, že je momentálne sústredený na záchranu festivalu a nebude reagovať na každý pokus o sabotáž podujatia.
Objavili sa ďalšie otázniky
Len niekoľko hodín pred plánovaným štartom festivalu sa však na sociálnych sieťach objavili zábery, ktoré vyvolali ďalšie pochybnosti. Profil SNINA Online zverejnil video, ktoré malo byť natočené v utorok ráno približne o 8.40 h v areáli festivalu.
K videu bol pripojený komentár: „No, chlapci, tak sa to nerobí do psej matere.” Zo záberov príspevku vyplýva, že v areáli nebolo vidieť výraznejšie prípravy na podujatie, ktoré sa má začať už o niekoľko desiatok hodín.
Korzár zároveň informoval, že podľa starostu Belej nad Cirochou Jána Vajdu nebolo uhradené približne 3 000 eur za prenájom areálu Topovné, kde sa má festival konať. Starosta tiež uviedol, že sa mu po oznámení problémov nepodarilo spojiť s hlavným organizátorom Michalom Lattom a informácie získaval najmä zo sociálnych sietí.
Obec pritom podľa Vajdu investovala do úprav areálu približne 5 000 eur. Pribudol chodník pre peších aj nové kamerové systémy, ktoré mali pomôcť chrániť lokalitu pred vandalizmom.
Fanúšikovia čakajú na definitívnu odpoveď
Festival Rock pod Kameňom sa má konať v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori avizovali, že finálne oficiálne stanovisko k situácii poskytnú ešte pred začiatkom podujatia. Pre tisíce návštevníkov tak zostáva najdôležitejšou otázkou, či sa po sérii zvratov a nejasností festival skutočne uskutoční v rozsahu, ktorý organizátori sľubujú.
Situácia pripomína známy spor okolo koncertu Johnnyho Deppa
Séria protichodných oznámení a neistota medzi fanúšikmi pripomínajú aj prípad neuskutočneného koncertu skupiny Hollywood Vampires v Banskej Bystrici z roku 2023. Kapela, ktorej členom je aj herec Johnny Depp, mala vystúpiť na Slovensku, podujatie však bolo v deň konania zrušené.
Prípad má dodnes právnu dohru. Organizátori koncertu sa podľa medializovaných informácií domáhajú vrátenia státisícov dolárov, ktoré mali byť za vystúpenie zaplatené vopred. Spor sa rieši na súde v Texase.
Hoci ide o odlišný prípad a iných organizátorov, aktuálna situácia okolo festivalu Rock pod Kameňom medzi časťou fanúšikov vyvoláva podobné otázky. Ešte niekoľko dní pred začiatkom podujatia totiž organizátori hovorili o ekonomických problémoch a presune festivalu, následne však oznámili, že sa ho podarilo zachrániť a uskutoční sa v pôvodnom termíne.
O stanovisko sme požiadali aj organizátorov festivalu, v prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.
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