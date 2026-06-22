Populárny festival nakoniec bude: Organizátori hovoria o zázraku. Návštevníkov prosia, aby nerušili ubytovanie

Festival Rock pod Kameňom

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Organizátori zdôraznili, že urobia všetko pre to, aby podujatie bolo také, aké si návštevníci zaslúžia.

Ešte počas víkendu to vyzeralo, že nad festivalom Rock pod Kameňom visí veľký otáznik. Organizátori pre ekonomické problémy avizovali zmeny a budúcnosť podujatia zostávala nejasná. Niekoľko dní pred jeho plánovaným začiatkom však prišiel nečakaný obrat.

Festival Rock pod Kameňom sa má uskutočniť v pôvodnom termíne. Konať sa má 25., 26. a 27. júna. Informovali o tom organizátori s tým, že festival sa mal pre ekonomické dôvody presúvať, no našli sa ľudia, ktorí podali „pomocnú ruku“ a vďaka nim sa situácia dokázala zvrátiť.

Organizátori hovoria o zázraku

„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol tím festivalu na sociálnej sieti.

Organizátori zdôraznili, že urobia všetko pre to, aby podujatie bolo také, aké si návštevníci zaslúžia. „Sme v plnom nasadení, technika sa pripravuje a celý organizačný tím pracuje na 300 percent, aby sme v priebehu nasledujúcich dní dotiahli posledné administratívne detaily. Oficiálne finálne potvrdenie a vyjadrenie vám poskytneme v stredu (24. 6.), no už dnes máme istotu, že do toho ideme,“ povedali. Návštevníkov v tejto súvislosti prosia, aby nerušili ubytovanie a nepredávali lístky.

Spoločnosť hovorí o možných právnych krokoch

Spoločnosť EM Production and Touring OU vyjadrila nad udalosťami súvisiacimi s festivalom vážne znepokojenie. Oznámenie o zrušení festivalu mohlo byť podľa nej využité ako spôsob vyhnutia sa existujúcim zmluvným záväzkom pri súčasnom zachovaní predaja vstupeniek a možnosti pokračovať v organizácii podujatia za odlišných finančných podmienok. Hovorila o vzniku škôd umelcom, narušení existujúcich zmluvných vzťahov aj o poškodení dôvery vo festival a jeho organizátorov.

„V prípade, že nebudú bezodkladne poskytnuté uspokojivé vysvetlenia a splnené všetky zmluvné záväzky, vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky a obrátiť sa na príslušné regulačné, spotrebiteľské a orgány činné v trestnom konaní so žiadosťou o preverenie možného zavádzania, nekalých obchodných praktík, zneužitia verejných zdrojov a prípadného podvodného konania,“ dodala spoločnosť.

Hlavný organizátor Michal Latta pre TASR v reakcii na stanovisko spoločnosti uviedol, že je príliš zaneprázdnený zachránením festivalu na to, aby reagoval na každý jeden pokus o sabotáž tejto snahy. „Každopádne pracujeme tvrdo, nenecháme sa odradiť a nepretrhneme reťaz ročníkov festivalu,“ vyhlásil pre TASR.

Festival Rock pod Kameňom sa koná v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Termín sa mal presúvať na iný. Organizátori to odôvodňovali ekonomickou realitou organizovania veľkých hudobných podujatí.

Predvlani skončil Topfest

Pre fanúšikov rockovej hudby by tak šlo o ďalšiu tvrdú ranu, nakoľko sa v roku 2024 museli definitívne rozlúčiť s Topfestom, ten svoju činnosť ukončil po dlhých 25 rokoch.

Už dlhšiu dobu sme sa ako tím radili a prehodnocovali, čo a ako ďalej s festivalom Topfest, na základe udalostí, ktoré sa za posledné dva roky stali. Pán Kollár po odcudzení a nelegálnom užívaní značky napáchal nenapraviteľné škody. Spôsobil poškodenie mena, ktoré sme budovali 25 rokov a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Čaká nás ešte niekoľko súdnych sporov, ktoré nás budú stáť mnoho úsilia a financií. Preto sme sa rozhodli pre zrejme jediné rozumné riešenie – festival Topfest už viac neusporadúvať,” uviedli vtedy na margo situácie organizátori.

Vyjadrili zároveň veľkú ľútosť, že fanúšikovia dobrej hudby prídu o udalosť, na ktorej si okrem muziky mnohí našli nové lásky či priateľov. Poďakovali priaznivcom, ktorí festival navštevovali. Svetlou bodkou na záver podľa Topfestu je, že sa tím rozhodol podporiť iný hudobný festival, a to formou predaja stránky. Dodáva, že sa je na čo tešiť.

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