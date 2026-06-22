Populárny festival nakoniec bude: Organizátori hovoria o zázraku. Návštevníkov prosia, aby nerušili ubytovanie

Ešte počas víkendu to vyzeralo, že nad festivalom Rock pod Kameňom visí veľký otáznik. Organizátori pre ekonomické problémy avizovali zmeny a budúcnosť podujatia zostávala nejasná. Niekoľko dní pred jeho plánovaným začiatkom však prišiel nečakaný obrat.
Festival Rock pod Kameňom sa má uskutočniť v pôvodnom termíne. Konať sa má 25., 26. a 27. júna. Informovali o tom organizátori s tým, že festival sa mal pre ekonomické dôvody presúvať, no našli sa ľudia, ktorí podali „pomocnú ruku“ a vďaka nim sa situácia dokázala zvrátiť.
Organizátori hovoria o zázraku
„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol tím festivalu na sociálnej sieti.
Organizátori zdôraznili, že urobia všetko pre to, aby podujatie bolo také, aké si návštevníci zaslúžia. „Sme v plnom nasadení, technika sa pripravuje a celý organizačný tím pracuje na 300 percent, aby sme v priebehu nasledujúcich dní dotiahli posledné administratívne detaily. Oficiálne finálne potvrdenie a vyjadrenie vám poskytneme v stredu (24. 6.), no už dnes máme istotu, že do toho ideme,“ povedali. Návštevníkov v tejto súvislosti prosia, aby nerušili ubytovanie a nepredávali lístky.
Spoločnosť hovorí o možných právnych krokoch
Spoločnosť EM Production and Touring OU vyjadrila nad udalosťami súvisiacimi s festivalom vážne znepokojenie. Oznámenie o zrušení festivalu mohlo byť podľa nej využité ako spôsob vyhnutia sa existujúcim zmluvným záväzkom pri súčasnom zachovaní predaja vstupeniek a možnosti pokračovať v organizácii podujatia za odlišných finančných podmienok. Hovorila o vzniku škôd umelcom, narušení existujúcich zmluvných vzťahov aj o poškodení dôvery vo festival a jeho organizátorov.
„V prípade, že nebudú bezodkladne poskytnuté uspokojivé vysvetlenia a splnené všetky zmluvné záväzky, vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky a obrátiť sa na príslušné regulačné, spotrebiteľské a orgány činné v trestnom konaní so žiadosťou o preverenie možného zavádzania, nekalých obchodných praktík, zneužitia verejných zdrojov a prípadného podvodného konania,“ dodala spoločnosť.
Hlavný organizátor Michal Latta pre TASR v reakcii na stanovisko spoločnosti uviedol, že je príliš zaneprázdnený zachránením festivalu na to, aby reagoval na každý jeden pokus o sabotáž tejto snahy. „Každopádne pracujeme tvrdo, nenecháme sa odradiť a nepretrhneme reťaz ročníkov festivalu,“ vyhlásil pre TASR.
Festival Rock pod Kameňom sa koná v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Termín sa mal presúvať na iný. Organizátori to odôvodňovali ekonomickou realitou organizovania veľkých hudobných podujatí.
Predvlani skončil Topfest
Pre fanúšikov rockovej hudby by tak šlo o ďalšiu tvrdú ranu, nakoľko sa v roku 2024 museli definitívne rozlúčiť s Topfestom, ten svoju činnosť ukončil po dlhých 25 rokoch.
Už dlhšiu dobu sme sa ako tím radili a prehodnocovali, čo a ako ďalej s festivalom Topfest, na základe udalostí, ktoré sa za posledné dva roky stali. Pán Kollár po odcudzení a nelegálnom užívaní značky napáchal nenapraviteľné škody. Spôsobil poškodenie mena, ktoré sme budovali 25 rokov a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Čaká nás ešte niekoľko súdnych sporov, ktoré nás budú stáť mnoho úsilia a financií. Preto sme sa rozhodli pre zrejme jediné rozumné riešenie – festival Topfest už viac neusporadúvať,” uviedli vtedy na margo situácie organizátori.
Vyjadrili zároveň veľkú ľútosť, že fanúšikovia dobrej hudby prídu o udalosť, na ktorej si okrem muziky mnohí našli nové lásky či priateľov. Poďakovali priaznivcom, ktorí festival navštevovali. Svetlou bodkou na záver podľa Topfestu je, že sa tím rozhodol podporiť iný hudobný festival, a to formou predaja stránky. Dodáva, že sa je na čo tešiť.
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