Obľúbené podujatie nebude: Náhle ho zrušili, spoločnosť odvolala svoj súhlas s usporiadaním

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Podľa organizátorov ide o ťažké rozhodnutie.

Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF 2026 plánované na 5. a 6. septembra sa na letisku Košice neuskutočnia. Informovali o tom v stredu organizátori s tým, že košické letisko odvolalo svoj súhlas s usporiadaním podujatia z bezpečnostných dôvodov.

„Dňa 21. apríla 2026 sme od spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a. s., dostali list, ktorým nám bol odvolaný predtým udelený súhlas s usporiadaním podujatia. Letisko Košice svoje rozhodnutie odôvodnilo bezpečnostnými rizikami, sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, potrebou ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšeným objemom letiskovej prevádzky,“ informovali organizátori na webovej stránke podujatia.

Žiadne verejné podujatia

Spoločnosť sa podľa nich rozhodla nerealizovať žiadne hromadné verejné podujatia v priestoroch letiska a v jeho okolí do konca roka 2026. „Neostáva nám nič iné, iba akceptovať toto rozhodnutie,“ informovala Slovenská letecká asociácia.

Ťažké rozhodnutie podľa organizátorov prichádza v čase, keď prípravy podujatia boli v pokročilom štádiu a po mesiacoch intenzívnej práce, medzinárodných rokovaní a záväzkov voči partnerom doma i v zahraničí. Nutné je tak odvolanie pozvaní a zrušenie potvrdených účastí vzdušných síl partnerských krajín NATO, ako aj informovanie všetkých dotknutých diplomatických zastúpení, partnerských inštitúcií a signatárov memoranda o spolupráci.

„Je nám ľúto, že napriek vynikajúcej spolupráci v roku 2025 a po mesiacoch intenzívnych príprav nebude možné podujatie SIAF 2026 na letisku Košice v plánovanom termíne zrealizovať. O ďalšom postupe budeme verejnosť, partnerov a priaznivcov letectva včas informovať,“ uviedol generálny riaditeľ MLD SIAF 2026 Hubert Štoksa.

Hlavným partnerom podujatia bol Košický samosprávny kraj (KSK) a ústrednou témou malo byť 35. výročie založenia leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac