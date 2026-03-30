Slovenské jedlo patrí medzi najhoršie v strednej Európe. Pohoreli aj naši bratia Česi

Každý už určite ochutnal jedlo, ktoré nesadlo jeho chuťovým pohárikom. Možno také nájdete aj v našej domácej slovenskej kuchyni alebo pri spoznávaní chutí v zahraničí. Jedna chuťovka, ktorú ste možno mali aj dnes na raňajky, sa objavila medzi najhoršími stredoeurópskymi jedlami. A ak ju obľubujete, nebudete súhlasiť.
Na portáli gastronomickej encyklopédie Taste Atlas sme nazreli do zoznamu 100 najhoršie hodnotených stredoeurópskych jedál, ktorý bol aktualizovaný v druhej polovici marca. A objavili sme v ňom niekoľko jedál, ktoré pochádzajú z okolia našich končín a popravde, nám chutia.
V prvej trojke dvaja naši susedia
Na treťom mieste sa umiestnila tradičná maďarská polievka „borleves“, ktorej názov po preklade napovedá, akú ingredienciu v sebe ukrýva – biele víno. V kombinácii so žĺtkami a s klinčekmi však nemusí sadnúť každému a pravdepodobne preto obstála len na hodnotenie 2,4/5 hviezdičky.
Druhá priečka patrí nášmu ďalšiemu susedovi – Poľsku. Obsadil ju „żymlok“, teda sliezska krvavá jaternica s hodnotením 2,1/5 hviezdičky.
Prívlastok toho najhoršieho jedla strednej Európy putuje do Švajčiarska, pre autentickú polievku „heusuppe“ s identickým hodnotením. Jej hlavnou ingredienciou sú horské kvety lúhované vo vývare.
Česko sa nemá čím chváliť, no nie každý bude súhlasiť
Zaujímavé je, že v prvej desiatke sa objavili až dve jedlá tradičné pre českú kuchyňu a jedno z nich sa dokonca spája aj so Slovenskom. Konkrétne na štvrtom mieste sa ocitla „chlebová polievka“, ktorá dostala len 2,4 hviezdičky z 5 a desiata pozícia patrí „smotanovej nátierke“ s hodnotením 2,5/5. A práve tú Taste Atlas radí aj do slovenskej kuchyne.
Ak smotanovú nátierku obľubujete, pravdepodobne vám toto zaradenie nebude dávať zmysel. No ako sa hovorí: koľko ľudí, toľko chutí.
Toto je 10 najhorších stredoeurópskych jedál podľa hodnotení na Taste Atlase:
- Heusuppe
- Żymlok
- Borleves
- Chlebová polievka
- Schmierwurst
- Karlovarský suchár
- Longeole
- Czernina
- Basler Mehlsuppe
- Smotanová nátierka
