Slovenské jedlo patrí medzi najhoršie v strednej Európe. Pohoreli aj naši bratia Česi

Ilustračné foto: Profimedia / Pohled 111, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Gastronómia
Mnohí z vás možno budú namietať.

Každý už určite ochutnal jedlo, ktoré nesadlo jeho chuťovým pohárikom. Možno také nájdete aj v našej domácej slovenskej kuchyni alebo pri spoznávaní chutí v zahraničí. Jedna chuťovka, ktorú ste možno mali aj dnes na raňajky, sa objavila medzi najhoršími stredoeurópskymi jedlami. A ak ju obľubujete, nebudete súhlasiť. 

Na portáli gastronomickej encyklopédie Taste Atlas sme nazreli do zoznamu 100 najhoršie hodnotených stredoeurópskych jedál, ktorý bol aktualizovaný v druhej polovici marca. A objavili sme v ňom niekoľko jedál, ktoré pochádzajú z okolia našich končín a popravde, nám chutia.

Viac z témy Gastronómia:
1.
„Trochu hnusné, ale neviem to prestať jesť“: Návštevníčka ochutnala v Česku ikonické jedlo
2.
„To čo sú za ceny v Bratislave?“ pýta sa Slovák, ktorý sa na týždeň vrátil zo zahraničia
3.
Páchne ako ponožky, no chutí skvele: Slováci odporúčajú najlepšie slovenské pochúťky
Zobraziť všetky články (23)

V prvej trojke dvaja naši susedia

Na treťom mieste sa umiestnila tradičná maďarská polievka „borleves“, ktorej názov po preklade napovedá, akú ingredienciu v sebe ukrýva – biele víno. V kombinácii so žĺtkami a s klinčekmi však nemusí sadnúť každému a pravdepodobne preto obstála len na hodnotenie 2,4/5 hviezdičky.

Druhá priečka patrí nášmu ďalšiemu susedovi – Poľsku. Obsadil ju żymlok“, teda sliezska krvavá jaternica s hodnotením 2,1/5 hviezdičky.

Foto: Ewkaa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Prívlastok toho najhoršieho jedla strednej Európy putuje do Švajčiarska, pre autentickú polievku „heusuppe“ s identickým hodnotením. Jej hlavnou ingredienciou sú horské kvety lúhované vo vývare. 

Česko sa nemá čím chváliť, no nie každý bude súhlasiť

Zaujímavé je, že v prvej desiatke sa objavili až dve jedlá tradičné pre českú kuchyňu a jedno z nich sa dokonca spája aj so Slovenskom. Konkrétne na štvrtom mieste sa ocitla „chlebová polievka“, ktorá dostala len 2,4 hviezdičky z 5 a desiata pozícia patrí „smotanovej nátierke“ s hodnotením 2,5/5. A práve tú Taste Atlas radí aj do slovenskej kuchyne.

Ak smotanovú nátierku obľubujete, pravdepodobne vám toto zaradenie nebude dávať zmysel. No ako sa hovorí: koľko ľudí, toľko chutí.

Toto je 10 najhorších stredoeurópskych jedál podľa hodnotení na Taste Atlase:

  1. Heusuppe
  2. Żymlok
  3. Borleves
  4. Chlebová polievka
  5. Schmierwurst
  6. Karlovarský suchár
  7. Longeole
  8. Czernina
  9. Basler Mehlsuppe
  10. Smotanová nátierka
Odporúčané články
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou

