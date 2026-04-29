Richard Sulík končí v SaS: Po 17 rokoch odchádza zo strany, ktorú založil

Lucia Mužlová
Aktuálne.

Richard Sulík na tlačovej besede oznámil, že po 17 rokoch definitívne odchádza zo strany SaS. Ako sám povedal, „poslal informáciu mailom generálnemu“

Na tlačovej besede s Janou Bittó Cigánikovou neoznámil, do ktorej strany spolu vstúpia, potvrdili však, že sa budú koordinovať. Sulík opäť spomenul Matoviča a história sa opakuje. Znovu s ním má osobné spory.

Sulík sa vracia

Sulík vyhlásil, že sa rozhodol, že vo voľbách bude určite kandidovať, nechce však vstupovať do žiadnej strany. Išlo by o spoluprácu a prípadne by išiel s nejakou stranou na kandidátke. Vysvetľuje, že na stole majú viacero možností, jednou z nich je aj mimoparlamentná Sme rodina.

„Rozhodol som sa, že kandidovať budem spolu s Janou Bittó Cigánikovou a prekvapivo veľa ďalšími, ktorým chýba politika, ktorú reprezentujeme my. Na stole máme viacero možností. A áno, rovno hovorím, Sme rodina je jednou z nich. Nie je však jediná. Žiadne rozhodnutie nepadlo. Pre ktorú možnosť sa nakoniec rozhodneme, oznámime na jeseň,“ skonštatoval.

Sulík za hlavný dôvod svojho odchodu zo SaS považuje výrazný hodnotový posun strany. Jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bittó Cigánikovej zo strany. „Z médií som sa dozvedel, že už nesmiem za SaS kandidovať. Posledný hlásny zástupca pôvodných hodnôt bol zo strany vyhodený. A navyše v strane, ktorú som zakladal, došlo k výraznému hodnotovému posunu. Nuž, úprimne, nie je dôvod v SaS zotrvať,“ okomentoval.

Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to…

Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení

