Richard Sulík končí v SaS: Po 17 rokoch odchádza zo strany, ktorú založil

Richard Sulík na tlačovej besede oznámil, že po 17 rokoch definitívne odchádza zo strany SaS. Ako sám povedal, „poslal informáciu mailom generálnemu“.
Na tlačovej besede s Janou Bittó Cigánikovou neoznámil, do ktorej strany spolu vstúpia, potvrdili však, že sa budú koordinovať. Sulík opäť spomenul Matoviča a história sa opakuje. Znovu s ním má osobné spory.
Sulík sa vracia
Sulík vyhlásil, že sa rozhodol, že vo voľbách bude určite kandidovať, nechce však vstupovať do žiadnej strany. Išlo by o spoluprácu a prípadne by išiel s nejakou stranou na kandidátke. Vysvetľuje, že na stole majú viacero možností, jednou z nich je aj mimoparlamentná Sme rodina.
„Rozhodol som sa, že kandidovať budem spolu s Janou Bittó Cigánikovou a prekvapivo veľa ďalšími, ktorým chýba politika, ktorú reprezentujeme my. Na stole máme viacero možností. A áno, rovno hovorím, Sme rodina je jednou z nich. Nie je však jediná. Žiadne rozhodnutie nepadlo. Pre ktorú možnosť sa nakoniec rozhodneme, oznámime na jeseň,“ skonštatoval.
Sulík za hlavný dôvod svojho odchodu zo SaS považuje výrazný hodnotový posun strany. Jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bittó Cigánikovej zo strany. „Z médií som sa dozvedel, že už nesmiem za SaS kandidovať. Posledný hlásny zástupca pôvodných hodnôt bol zo strany vyhodený. A navyše v strane, ktorú som zakladal, došlo k výraznému hodnotovému posunu. Nuž, úprimne, nie je dôvod v SaS zotrvať,“ okomentoval.
