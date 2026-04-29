Kyjev mení stratégiu: Prebytočné zbrane chce vyvážať do zahraničia, nie všetky krajiny budú mať prístup

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina má nadbytočnú kapacitu výroby zbraní.

Ukrajina sa pripravuje na export zbraní, keďže ich vyrába viac, ako jej ozbrojené sily potrebujú, uviedol v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj. „V niektorých oblastiach výroby máme v súčasnosti až 50 percent nadbytočnej kapacity,“ povedal vo svojom večernom prejave, informuje agentúra DPA, píše TASR.

„Export ukrajinských zbraní sa stane realitou. Ukrajinská armáda bude mať vždy právo na prioritné a dostatočné zásobovanie — vezmú si to, čo potrebujú, a objem nad rámec pôjde na export,“ uviedol Zelenskyj. Ministerstvo obrany a generálny štáb určia potrebné objemy pre ozbrojené sily a ukrajinské zbrojárske spoločnosti následne budú mať možnosť vstúpiť na trhy partnerských krajín, aby mohli predávať doma nepotrebné zbrane.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kim Čong-un vyzdvihuje svojich vojakov na Ukrajine, ktorí spáchali samovraždu. Označuje ich za hrdinov
2.
Ruská armáda priznáva, že nedokáže plniť ciele na Ukrajine. Napriek tomu chystá ofenzívu, vraví Zelenskyj
3.
EÚ pripravuje tvrdý úder na Rusko: 21. sankčný balík má cieliť na energetiku a výrazne oslabiť financovanie vojny
Zobraziť všetky články (1726)

Spolupráca so zahraničnými partnermi

Zelenskyj tiež dodal, že Ukrajina už spolupracuje s krajinami na Blízkom východe, v Európe a na Kaukaze v rámci špeciálneho formátu spolupráce nazývaného „dronové dohody“. „Na stole je aj návrh pre našich amerických partnerov,“ dodal.

Dohody by mohli zahŕňať export bezpilotných strojov, obranných systémov a ďalších typov zbraní, pričom ide o spôsob, ako zlepšiť finančnú situáciu krajiny. „Podmienky musia byť opäť výhodné pre Ukrajinu, musí existovať jasný dohľad a výnosy z exportu musia posilniť ukrajinskú obranu. Tak to bude,“ informoval Zelenskyj.

Nie všetky krajiny budú mať prístup

Prezident zároveň poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby spolu so spravodajskými službami a Bezpečnostnou službou určili zoznam krajín, do ktorých nebude možné vyvážať zbrane z dôvodu ich spolupráce s „agresorským štátom“. Ukrajina výrazne zvýšila výrobu zbraní od začiatku rozsiahlej ruskej invázie pred viac ako štyrmi rokmi.

Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo

