Pýcha v očiach otca: Adrián Bartalos ukázal fotku dcérky, na koho sa malá Rut podobá viac?

Rodičovstvo je cesta plná nečakaných prekvapení, ktorá v sebe nesie nesmiernu zodpovednosť, ale predovšetkým nekonečné množstvo lásky. Tá sa, ako hovoria mnohoviacpočetné rodiny, nedelí, ale s každým ďalším príchodom dieťaťa na svet zázračne znásobuje.
Aktuálne o tom vie svoje aj rodina Bartalosovcov, ktorá v týchto dňoch prežíva jedno zo svojich najkrajších a najintenzívnejších období. Adrián Bartalos sa pred pár dňami na instagrame podelil o nežný záber so svojou dcérkou Rut.
Dievčatko, ktoré mu koncom marca priviedla na svet manželka a bývalá herečka Mária Bartalos, je v poradí ich štvrtým dieťatkom. Malá princezná tak doma doplnila veselú chlapčenskú partiu – troch starších bratov Noela, Jonatana a Arona.
Fanúšikovia neskrývali dojatie
Zverejnený záber, na ktorom Adrián nežne objíma svoju malú dcérku, okamžite vyvolal milé ohlasy. Pod príspevkom sa objavilo niekoľko srdečných odkazov od sledovateľov, ktorí rodine prajú najmä zdravie a pokojné spoločné chvíle.
Viacerí si v komentároch všimli, ako ten čas letí a ako malá Rutka pekne prospieva. „Rutka rastie, vďaka Bohu. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky a božie požehnanie,“ napísala jedna z fanúšičiek, ku ktorej sa pridali ďalší s prianím: „Nech Vás Boh žehná.“ Iní stručne iba pogratulovali, či zareagovali emotikonmi.
