Ráchel Šoltésová prelomila mlčanie a otvorila 13. komnatu. Pre Let’s Dance má výčitky svedomia, trápi ju jedna vec

Jej meno sa v týchto dňoch skloňuje viac než kedykoľvek predtým. Slovenská herečka stvárňuje súdružku učiteľku v úspešnom seriáli Sľub, popritom diváci sledujú jej tanečné výkony v Let’s Dance, no to stále nie je všetko. Keď príde domov, úplne si nevydýchne, keďže na ňu čaká malý synček. Skombinovať prácu a materské povinnosti dá každej mame zabrať. Ráchel priznáva, že tanečná šou nie je jednoduchá a čo jej robí najväčšie vrásky, je práve tlak, ktorý pociťuje počas tohto súťažného ošiaľu.

Mladá umelkyňa Ráchel Šoltésová nedávno prijala pozvanie do podcastu Bekimovo horúce kreslo, v ktorom prehovorila o herectve, tanci, ale taktiež sa dotkla aj svojho súkromia.

Čo si dáva za vinu?

Minimálne nedele obetovala pre Let’s Dance, čo znamená automaticky menej času so synom. Herečka si to uvedomuje a dokonca ju preto ovládli nepríjemné pocity. „Pre mňa sú samozrejme ťažké aj výčitky, že nie som doma s dieťaťom, pretože je ešte naozaj malý,“ priznala Ráchel, ktorá pociťuje tiež spomínaný tlak.

Ako ďalej doplnila, jej syn má rok aj tri mesiace. „Na druhej strane, snažím sa nebičovať a nejak si to nedávať za vinu a neviem vlastne, čo si dávať za vinu… Toto je asi to najťažšie…“ uviedla Ráchel, čo je pre ňu výzvou a s čím bojuje po prijatí účinkovania v tanečnej šou. Brunetka sa snaží získať titul kráľovnej parketu so svojím tanečným partnerom Titusom Ablorhom, s ktorým sa dostala až do 9. kola. Pomaly ide do tuhého a obaja poctivo trénujú i naďalej, aby ukázali, že stále majú v sebe tanečného ducha.

Bekim sa vzápätí snažil Ráchel viac upokojiť. „Je to tvoja robota a pokiaľ je oňho postarané… A zase neodišla si na rok,“ poznamenal. „Ja viem. Mám to v hlave upratané, ale niekedy ma premkne taký pocit, že prečo nie som s ním,“ vyšla s pravdou von, na čo sa Bekim ozval, že podobne bol na tom aj on. Taktiež má za sebou obdobie, keď nebol doma pri dvojročnom synovi a mal toho veľa.

