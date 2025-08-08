Putin sa chce dohodnúť s Trumpom a Zelenského postaviť pred hotovú vec. Biely dom predtým tvrdil niečo iné

Foto: SITA/AP, TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Biely dom povedal, že najskôr bude stretnutie Putina a Zelenského. Trump to neskôr dementoval.

Chystaná schôdzka prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládcu Vladimira Putina podľa politického a kultúrneho geografa z Ostravskej univerzity Vladimíra Baara pravdepodobne nič závažné neprinesie.

„Nepredpokladám, že by sa na tej prvej schôdzke niečo závažné dohodlo, ale je to bezpochyby významný posun v celej tej komplikovanej situácii,“ myslí si Baar.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Je to potvrdené: Putin sa stretne s Trumpom v najbližších dňoch. Mohli by prizvať aj Zelenského
2.
Trump chystá ďalší veľký ťah: S Putinom si chce podať ruku osobne, schôdzka môže prísť nečakane rýchlo
3.
USA zrejme zavedú sekundárne sankcie proti Rusku: Vypršal čas, ktorý Trump stanovil Putinovi na kroky vedúce k ukončeniu vojny
Zobraziť všetky články (1101)

Podľa jeho názoru Vladimír Putin musí dobre vedieť, že šanca na úplné dobytie Ukrajiny, je mizivá. „Rusko už cíti, že sa mu to nepodarí, že nezmení režim, ale potrebujú samozrejme z toho konfliktu vycúvať s pocitom, že zvíťazili, aby to tak mohli prezentovať aj vlastnému obyvateľstvu,“ hovorí expert.

Foto: SITA/AP

Stretnutie Putina so Zelenským zrejme nebude

Ako Baar ďalej vysvetľuje, veľmi komplikovaná situácia nastane v prípade uzavretia prímeria v tom, aký status budú mať okupované územia. „Pretože ak by Američania súhlasili s tým, že tieto územia by mali pripadnúť Rusku, určite s tým nebude súhlasiť Ukrajina. A Ukrajinu samozrejme podporia aj európske štáty,“ komentuje.

Vladimír Baar je skeptický aj v otázke ochoty ruského vodcu stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Zelenským. „Nemyslím si, že sa to v najbližšom čase stane. Putin sa bude predovšetkým snažiť všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by potom podľa jeho predstáv mali Zelenského postaviť pred hotovú vec,“ uzatvára Baar.

Biely dom tvrdil niečo, Trump to neskôr poprel

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Foto: User:Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vyjadril sa tak po tom, čo zdroj z Bieleho domu, na ktorý sa vo štvrtok odvolali americké médiá, povedal, že Putin sa najprv musí stretnúť so Zelenským, až potom sa môže uskutočniť schôdzka s americkým prezidentom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice Sky News.

Na otázku novinárov, či sa Putin musí najprv stretnúť s ukrajinským prezidentom, aby sa následne mohol stretnúť s prezidentom USA, Trump odpovedal: „Nie, nemusí. Nie.“ „Chceli by sa so mnou stretnúť a urobím všetko, čo môžem, aby som zastavil zabíjanie,“ dodal Trump.

Putin a Trump sa stretnú čoskoro, miesto je neznáme

Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.

Dátum ani miesto prípadnej schôdzky Trumpa a Putina dosiaľ nie je známe. Putin vo štvrtok označil za vhodnú lokalitu Spojené arabské emiráty. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Biely dom naďalej pracuje na detailoch prípadných stretnutí.

Foto: SITA/AP

Putin tiež vyhlásil, že stretnutiu so Zelenským sa nebráni, ale ešte je naň podľa neho priskoro.

Denník New York Post citoval predstaviteľa Bieleho domu, ktorý uviedol, že sa ruský prezident musí stretnúť s ukrajinským náprotivkom, aby sa schôdzka s Trumpom mohla uskutočniť.

Zelenskyj stretnutie s Putinom neodmietol, naopak ho sám chcel

Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Hľadanie skutočných riešení je podľa neho možné iba na úrovni lídrov oboch krajín.

AP pripomína, že Putin sa k prípadným stretnutiam vyjadril deň pred vypršaním ultimáta zo strany USA. Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.

Trump vo štvrtok na otázku, či tento jeho stanovený termín stále platí, povedal, že to záleží na Putinovi. „To bude na ňom. Uvidíme, čo povie,“ konštatoval.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tajná služba USA nechala zvýšiť hladinu rieky v Ohiu. Viceprezident Vance po nej údajne potom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac