Putin sa chce dohodnúť s Trumpom a Zelenského postaviť pred hotovú vec. Biely dom predtým tvrdil niečo iné

Chystaná schôdzka prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládcu Vladimira Putina podľa politického a kultúrneho geografa z Ostravskej univerzity Vladimíra Baara pravdepodobne nič závažné neprinesie.
„Nepredpokladám, že by sa na tej prvej schôdzke niečo závažné dohodlo, ale je to bezpochyby významný posun v celej tej komplikovanej situácii,“ myslí si Baar.
Podľa jeho názoru Vladimír Putin musí dobre vedieť, že šanca na úplné dobytie Ukrajiny, je mizivá. „Rusko už cíti, že sa mu to nepodarí, že nezmení režim, ale potrebujú samozrejme z toho konfliktu vycúvať s pocitom, že zvíťazili, aby to tak mohli prezentovať aj vlastnému obyvateľstvu,“ hovorí expert.
Stretnutie Putina so Zelenským zrejme nebude
Ako Baar ďalej vysvetľuje, veľmi komplikovaná situácia nastane v prípade uzavretia prímeria v tom, aký status budú mať okupované územia. „Pretože ak by Američania súhlasili s tým, že tieto územia by mali pripadnúť Rusku, určite s tým nebude súhlasiť Ukrajina. A Ukrajinu samozrejme podporia aj európske štáty,“ komentuje.
Vladimír Baar je skeptický aj v otázke ochoty ruského vodcu stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Zelenským. „Nemyslím si, že sa to v najbližšom čase stane. Putin sa bude predovšetkým snažiť všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by potom podľa jeho predstáv mali Zelenského postaviť pred hotovú vec,“ uzatvára Baar.
Biely dom tvrdil niečo, Trump to neskôr poprel
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Vyjadril sa tak po tom, čo zdroj z Bieleho domu, na ktorý sa vo štvrtok odvolali americké médiá, povedal, že Putin sa najprv musí stretnúť so Zelenským, až potom sa môže uskutočniť schôdzka s americkým prezidentom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice Sky News.
Na otázku novinárov, či sa Putin musí najprv stretnúť s ukrajinským prezidentom, aby sa následne mohol stretnúť s prezidentom USA, Trump odpovedal: „Nie, nemusí. Nie.“ „Chceli by sa so mnou stretnúť a urobím všetko, čo môžem, aby som zastavil zabíjanie,“ dodal Trump.
Putin a Trump sa stretnú čoskoro, miesto je neznáme
Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Dátum ani miesto prípadnej schôdzky Trumpa a Putina dosiaľ nie je známe. Putin vo štvrtok označil za vhodnú lokalitu Spojené arabské emiráty. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Biely dom naďalej pracuje na detailoch prípadných stretnutí.
Putin tiež vyhlásil, že stretnutiu so Zelenským sa nebráni, ale ešte je naň podľa neho priskoro.
Denník New York Post citoval predstaviteľa Bieleho domu, ktorý uviedol, že sa ruský prezident musí stretnúť s ukrajinským náprotivkom, aby sa schôdzka s Trumpom mohla uskutočniť.
Zelenskyj stretnutie s Putinom neodmietol, naopak ho sám chcel
Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Hľadanie skutočných riešení je podľa neho možné iba na úrovni lídrov oboch krajín.
AP pripomína, že Putin sa k prípadným stretnutiam vyjadril deň pred vypršaním ultimáta zo strany USA. Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.
Trump vo štvrtok na otázku, či tento jeho stanovený termín stále platí, povedal, že to záleží na Putinovi. „To bude na ňom. Uvidíme, čo povie,“ konštatoval.
