Kim Čong-un vyzdvihuje svojich vojakov na Ukrajine, ktorí spáchali samovraždu. Označuje ich za hrdinov

Matej Mensatoris
TASR
Vojna na Ukrajine
Kim vyzdvihol vojakov, ktorí spáchali samovraždu, aby sa vyhli zajatiu.

Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok vyzdvihol vojakov, ktorí v bojoch proti ukrajinským jednotkám v ruskej Kurskej oblasti spáchali samovraždu namiesto toho, aby sa vzdali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Padnúť ich mohlo viac ako 6-tisíc

Severná Kórea podľa odhadov vyslala do Kurskej oblasti približne 14-tisíc vojakov. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uvádzajú, že v bojoch utrpeli ťažké straty. Padnúť v nich mohlo aj viac než 6000 severokórejských vojakov.

Ruská armáda priznáva, že nedokáže plniť ciele na Ukrajine. Napriek tomu chystá ofenzívu, vraví Zelenskyj
2.
EÚ pripravuje tvrdý úder na Rusko: 21. sankčný balík má cieliť na energetiku a výrazne oslabiť financovanie vojny
3.
Útok na Odesu zranil aj deti: Ruský dron zasiahol civilné budovy, situácia sa podľa Ukrajiny zhoršuje
Mnohí z nich sa pri možnosti zajatia rozhodli radšej pre samovraždu. Kim ich pri príležitosti slávnostného dokončenia pamätníka na počesť padlých severokórejských vojakov označil za hrdinov, napísala v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA.

Foto: SITA/AP

Nie sú to len hrdinovia, ktorí sa bez váhania vydali cestou sebazničenia a samovraždy, aby bránili veľkú česť, ale aj tí, ktorí padli pri útoku na frontoch útočných bitiek,“ uviedol vodca. Za patriotov označil aj preživších vojakov.

Tí, ktorí sa zvíjali od frustrácie z toho, že si nesplnia svoju vojenskú povinnosť, namiesto toho, aby trpeli agóniou svojich tiel trhaných nábojmi a granátmi – aj ich možno nazvať vernými bojovníkmi a vlastencami strany,“ dodal.

Odporúčané články
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo

