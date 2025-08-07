Tajná služba USA nechala zvýšiť hladinu rieky v Ohiu. Viceprezident Vance po nej údajne potom jazdil na kajaku

Tomáš Mako
Vancea spozorovali začiatkom augusta počas kanoistiky na spomínanej rieke.

Americká tajná služba podala žiadosť o úpravu hladiny rieky v štáte Ohio. Oficiálnym dôvodom bolo zaistenie bezpečnej plavby ochranky amerického viceprezidenta J. D. Vancea, počas jeho rodinného výletu. Podľa niektorých informácií sa mal Vance po rieke plaviť aj na kajaku.

S informáciou prišiel denník Guardian, podľa ktorého bol upravený odtok jazera Caesar Creek. Do neho sa vlieva rieka Little Miami v Ohiu, po ktorej sa mala nedávno plaviť ochranka viceprezidenta. Tá ho sprevádzala na jeho rodinnom výlete.

Podľa nemenovaného zdroja denníka bolo jedným z dôvodov na prispôsobenie toku rieky, čím sa zvýšila aj jej hladina, aj vytvorenie ideálnych podmienok pre kajakovanie. Špekulácie nakoniec podporuje aj to, že Vancea spozorovali začiatkom augusta, v deň jeho narodenín, počas kanoistiky na „rieke, ktorá sa vlieva do spomínaného jazera“.

Úrady žiadosť potvrdili

Ako informuje Guardian, americké úrady potvrdili žiadosť o dočasné zvýšenie odtoku jazera na zabezpečenie bezpečnej prevádzky motorových plavidiel. Takéto špeciálne akcie sa však spravidla nevydávajú na žiadosť jedinca či nejakej skupiny a zrejme tým ide o neobvyklú výnimku.

Krok tajnej služby tak púta pozornosť najmä pre výrazné škrty v rozpočte, keďže americký prezident Donald Trump iba nedávno ubral miliardy dolárov z financovania napríklad vedeckého výskumu či zahraničnej pomoci.

