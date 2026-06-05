Princezná Diana túžila po hlbšom vzťahu medzi Williamom a Harrym: Jej dojímavé slová vyplávali na povrch 

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Doteraz nezverejnený list odtajňuje, na čom jej naozaj záležalo.

Aj takmer tri desaťročia po svojej smrti zostáva princezná Diana jednou z najobdivovanejších osobností modernej histórie britskej monarchie. Nový, doteraz nezverejnený list z roku 1995 však priniesol ďalší pohľad na jej súkromie a predovšetkým na to, aké nádeje vkladala do svojich dvoch synov – princov Williama a Harryho.

List, ktorý napísala 20. novembra 1995 svojmu priaznivcovi Michaelovi Barrattovi, vznikol len niekoľko dní po zhliadnutí jej slávneho televízneho rozhovoru pre BBC Panorama, ako píše Page Six. V tom období sa Diana nachádzala pod obrovským tlakom verejnosti aj médií. Napriek osobným problémom a komplikovanému rozpadu manželstva však z jej slov vyžarovala predovšetkým starostlivosť o rodinu a budúcnosť jej detí.

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Čo si priala najviac?

Vo svojom liste sa poďakovala Barrattovi za podporu, ktorú jej prejavil po odvysielaní rozhovoru. Priznala, že jeho povzbudivé slová pre ňu znamenali veľmi veľa. V liste Diana uviedla, “ako veľmi ju dojal obsah a jeho hlboké slová, ktoré sa viažu najmä k pocitom sebapoznania a posunu v živote,“ uvádza sa v aukcii Reeman Dansie Royalty, Antiques & Fine Art, ktorá korešpondenciu predáva.

Princezná Diana
Foto: Profimedia

Zároveň vysvetlila, že dôvodom, prečo sa rozhodla verejne prehovoriť o svojom živote, nebola snaha vyvolať senzáciu, ale túžba pomôcť ďalším ženám, ktoré sa ocitli v podobne zložitých životných situáciách. V spomínanom rozhovore princezná potvrdila rozpad manželstva s vtedajším princom Karolom kvôli nevere.

Najsilnejšia časť listu sa však týka jej synov. Podľa aukčného domu Diana otvorene napísala o svojej nádeji, že bude môcť Williama a Harryho viesť k lepšej a hlbšej komunikácii. Verila, že vzájomné porozumenie a schopnosť hovoriť o svojich pocitoch budú pre ich budúci život mimoriadne dôležité. Práve rozvoj takéhoto vzťahu medzi bratmi považovala za jednu zo svojich najväčších rodičovských priorít.

Princezná Diana s princom Karolom, princom Williamom a princom Harrym
Foto: Profimedia

Tieto slová dnes pôsobia mimoriadne emotívne. V čase písania listu boli William a Harry ešte chlapci, ktorých spájalo veľmi silné puto. Diana si predstavovala budúcnosť, v ktorej si budú navzájom oporou a budú schopní otvorene komunikovať bez ohľadu na životné výzvy, ktoré ich čakajú.

Odhaľuje jej skutočné životné priority

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