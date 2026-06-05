Princezná Diana túžila po hlbšom vzťahu medzi Williamom a Harrym: Jej dojímavé slová vyplávali na povrch 

Aj takmer tri desaťročia po svojej smrti zostáva princezná Diana jednou z najobdivovanejších osobností modernej histórie britskej monarchie. Nový, doteraz nezverejnený list z roku 1995 však priniesol ďalší pohľad na jej súkromie a predovšetkým na to, aké nádeje vkladala do svojich dvoch synov – princov Williama a Harryho.
List, ktorý napísala 20. novembra 1995 svojmu priaznivcovi Michaelovi Barrattovi, vznikol len niekoľko dní po zhliadnutí jej slávneho televízneho rozhovoru pre BBC Panorama, ako píše Page Six. V tom období sa Diana nachádzala pod obrovským tlakom verejnosti aj médií. Napriek osobným problémom a komplikovanému rozpadu manželstva však z jej slov vyžarovala predovšetkým starostlivosť o rodinu a budúcnosť jej detí.
Čo si priala najviac?
Vo svojom liste sa poďakovala Barrattovi za podporu, ktorú jej prejavil po odvysielaní rozhovoru. Priznala, že jeho povzbudivé slová pre ňu znamenali veľmi veľa. V liste Diana uviedla, “ako veľmi ju dojal obsah a jeho hlboké slová, ktoré sa viažu najmä k pocitom sebapoznania a posunu v živote,“ uvádza sa v aukcii Reeman Dansie Royalty, Antiques & Fine Art, ktorá korešpondenciu predáva.
Zároveň vysvetlila, že dôvodom, prečo sa rozhodla verejne prehovoriť o svojom živote, nebola snaha vyvolať senzáciu, ale túžba pomôcť ďalším ženám, ktoré sa ocitli v podobne zložitých životných situáciách. V spomínanom rozhovore princezná potvrdila rozpad manželstva s vtedajším princom Karolom kvôli nevere.
Najsilnejšia časť listu sa však týka jej synov. Podľa aukčného domu Diana otvorene napísala o svojej nádeji, že bude môcť Williama a Harryho viesť k lepšej a hlbšej komunikácii. Verila, že vzájomné porozumenie a schopnosť hovoriť o svojich pocitoch budú pre ich budúci život mimoriadne dôležité. Práve rozvoj takéhoto vzťahu medzi bratmi považovala za jednu zo svojich najväčších rodičovských priorít.
Tieto slová dnes pôsobia mimoriadne emotívne. V čase písania listu boli William a Harry ešte chlapci, ktorých spájalo veľmi silné puto. Diana si predstavovala budúcnosť, v ktorej si budú navzájom oporou a budú schopní otvorene komunikovať bez ohľadu na životné výzvy, ktoré ich čakajú.
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