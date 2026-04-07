Nikdy ju nemiloval a oženil sa s ňou len kvôli otcovi: Princezná Diana bojovala za lásku, ktorú Karol poprel

Za zdanlivo dokonalým životom princeznej Diany sa skrývali tajomstvá, ktoré málokto poznal. Vraj existoval okamih, keď ju slová jej vlastného manžela, dnes kráľa Karola, mali takmer zraziť na kolená a Diana sa rozhodla konať spôsobom, ktorý rozprúdil vášne nielen v médiách, ale aj v samotnom Buckinghamskom paláci.
Aj keď ubehla už dlhšia doba od smrti princeznej Diany, na svetlo sveta sa neustále ukazujú nové fakty o živote ikonickej ženy a kráľovskej rodiny. Bohužiaľ, často sa vynárajú na povrch intrigy, bolesti a tajomné rozhodnutia, ktoré dodnes fascinujú svet. Mnohých tiež šokuje krok princeznej Diany a jej reakciu po tom, čo sa dozvedela niečo nepríjemné, ako píše Daily Mirror.
Zmätený a pod tlakom?
Krach manželstva princeznej Diany a vtedajšieho princa Karola bol jedným z najtrpkejších rozchodov v kráľovskej histórii. Napätie sa však len zhoršilo, keď Karol reagoval na Dianin rozhovor s Martinom Bashirom v roku 1995 zverejnením vlastnej verzie ich odsúdeného manželstva.
V šokujúcej knihe Princ z Walesu: Biografia od Jonathana Dimblebyho súčasný kráľ tvrdil, že Dianu nikdy skutočne nemiloval, a dodal, že sa s ňou oženil len kvôli tlaku svojho otca, zosnulého princa Filipa. Autor píše, že Filip sa obával, že Dianina reputácia bude „ohrozená“ jej častými návštevami Balmoralu, a povedal svojmu synovi, aby buď ukončil vzťah, alebo ju požiadal o ruku.
„Princ interpretoval postoj svojho otca ako ultimátum,“ uvádza sa v biografii a tvrdí sa, že Karol sa s Dianou oženil v roku 1981, keď bol v „zmätenom a úzkostnom duševnom stave“.
