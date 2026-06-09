Cindy Crawford prezradila svoj najpozeranejší film. Zbožňovali ho aj tínedžerky na Slovensku

Film Ona je on! a Cindy Crowford

Foto: MovieStillsDB, Profimedia

Frederika Lyžičiar
Zamilovali si ho jej deti, no napokon mu podľahla aj ona.

Svetoznáme modelky majú tiež filmy, ktoré im pripomenú celkom obyčajné rodinné chvíle. Cindy Crawford teraz prezradila, že jedna tínedžerská komédia sa u nich doma púšťala tak často, až si ju napokon obľúbila aj ona.

Magazín People priniesol priznanie Cindy Crawford z podcastu Gloss Angeles, kde modelka prezradila, ktorý film videla počas rokov najčastejšie. Sama nepatrí k ľuďom, ktorí si tie isté filmy púšťajú opakovane. V tomto prípade však zohrali veľkú úlohu jej deti Kaia a Presley, ktoré si túto komédiu doma púšťali tak často, až si ju napokon obľúbila aj ona.

Dnes už 60-ročná modelka patrí medzi ženy, ktoré majú za sebou desaťročia vo svete módy, no v súkromí sa jej život prirodzene točil aj okolo rodiny. K filmu sa dostala najmä cez svoje deti. Sama by si ho zrejme nepúšťala stále dokola, no napokon ho videla toľkokrát, že ho dnes pozná lepšie než väčšinu iných filmov.

 

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Najviac pozerala film Ona je on!

Cindy Crawford v podcaste otvorene povedala, že nepatrí medzi ľudí, ktorí si ten istý film púšťajú opakovane. O to zaujímavejšie je, že jeden konkrétny videla počas rokov desiatkykrát. „Pravdepodobne jediný film, ktorý som videla desiatkykrát, je Ona je on!, a hneď vysvetlím prečo,“ povedala Crawford.

Následne vysvetlila, že opakované pozeranie filmov nikdy nebolo niečo, čo by ju prirodzene bavilo. Jej deti to však mali nastavené úplne inak. „Nerada pozerám filmy viackrát. Jednoducho to nerobievam. Moje deti to robia. Ja nie“ povedala modelka.

Film náhradník
Foto: MovieStillsDB

Film Ona je on! z roku 2006, v ktorom si zahrali Amanda Bynes a Channing Tatum, sa však u nich doma stal malým fenoménom. Kaia a Presley ho podľa jej slov pozerali tak často, až sa k nemu postupne pripútala aj ona.

Deti Cindy Crawford film milovali a ona mu napokon podľahla tiež

Crawford priznala, že spočiatku išlo najmä o filmovú posadnutosť jej detí. Tie si romantickú komédiu púšťali opakovane, no paradoxne sa stávalo, že po čase od filmu odišli. Ich mama však zostávala zaujatá dejom.

„Ale moje deti boli tým filmom úplne posadnuté. A musím povedať, že som si ho napokon obľúbila aj ja. Pamätám si, ako keď boli deti a videli ho už po desiaty raz, v polovici filmu odišli preč a ja som na nich volala: ‚Nie, počkajte, veď táto časť ešte nebola!‘“ prezradila Cindy.

 

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V rozhovore vyzdvihla najmä atmosféru filmu a herecké obsadenie. Amanda Bynes bola podľa nej v snímke veľmi milá a prirodzená, rovnako pozitívne spomenula aj Channinga Tatuma. „Prišlo mi to také milé. Amanda Bynes bola v tom filme rozkošná, Channing Tatum tiež a celé to bolo jednoducho milé. Takže je to asi film, ktorý som videla najviackrát.“

Ona je on! patrí medzi známe tínedžerské komédie

Film Ona je on! je romantická komédia, ktorá vychádza zo Shakespearovej hry Večer trojkráľový. Hlavnou postavou je Viola Hastings, ktorú stvárnila Amanda Bynes. Tá sa rozhodne tajne vymeniť miesto so svojím dvojčaťom Sebastianom, aby mohla hrať v chlapčenskom futbalovom tíme na jeho novej internátnej škole Illyria Prep.

V novom prostredí sa Viola, vystupujúca ako Sebastian, dostane do blízkosti kapitána tímu Dukea Orsina, ktorého hrá Channing Tatum. Duke je Sebastianovým spolubývajúcim a začne Viole pomáhať s futbalom. Postupne sa medzi nimi vytvára vzťah, ktorý komplikuje práve jej skrytá identita.

Film náhradník
Foto: MovieStillsDB

Film si aj roky po premiére drží miesto medzi tínedžerskými komédiami, ku ktorým sa diváci radi vracajú. Pre viacerých je spojený s nostalgiou, humorom, ľahkosťou a obdobím, keď podobné romantické komédie patrili k obľúbeným filmom mladšej generácie.

Kaia a Presley išli v stopách slávnej mamy

Cindy Crawford a jej manžel Rande Gerber tvoria pár už dlhé roky. Zosobášili sa 29. mája 1998 na Paradise Island na Bahamách, kde mali svadbu pred približne 90 hosťami. O rok neskôr sa im narodil syn Presley a v roku 2001 prišla na svet dcéra Kaia.

 

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Obe deti sa napokon vydali podobným smerom ako ich mama. Presley aj Kaia sa presadili v modelingu a Kaia Gerber si v posledných rokoch buduje aj hereckú kariéru. O to milšie pôsobí, že film, ktorý si Kaia a Presley v detstve púšťali dokola, zostal tak výrazne v pamäti aj ich slávnej mamy.

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