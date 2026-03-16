Príbeh medvieďat pokračuje: V bojnickej zoo sa im darí, priberajú a robia prvé kroky

Nina Malovcová
TASR
Osirelé medvieďatá po zastrelenej medvedici pri Ružomberku, ktoré sa nachádzajú v rehabilitačnej stanici v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, prosperujú. Dve mladé samice priberajú na váhe, rastú im i ďalšie zuby. Do prírody sa pravdepodobne vrátiť nebudú môcť, zoo preto rieši ďalší postup s koordinátorom pre medveďa hnedého.

Informovala o tom na sociálnej sieti. „Malé medvedice sa už snažia robiť prvé kroky. Okrem toho im rastú ďalšie zuby, sú stále viac aktívne a dobre priberajú. Ich aktuálna hmotnosť je 4,86 kilogramu a 4,95 kilogramu. Pri príchode k nám 16. februára vážili 1,95 kilogramu a 2,08 kilogramu,“ priblížila zoo.

Majú špeciálny režim starostlivosti

Podotkla, že mláďatá sú veľmi malé a majú špeciálny režim starostlivosti. „Ich organizmus je krehký a stále sa môžu objaviť zdravotné komplikácie,“ doplnila. Za veľmi málo pravdepodobný označila bojnická zoo i návrat medvieďat do voľnej prírody.

„Keďže sú od útleho veku odchovávané človekom, strácajú voči nemu prirodzenú plachosť.  Vo voľnej prírode by sa mu tak zrejme nevyhýbali. V súčasnosti komunikujeme s koordinátorom pre medveďa hnedého v rámci Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií, ktorý bude spolu s ďalšími odborníkmi rozhodovať o ďalšom postupe,“ dodala zoo.

Jedno z medvieďat museli utratiť

Tri približne mesačné medvieďatá – dve samice a jeden samec – osireli po usmrtení ich matky v polovici februára pri Ružomberku. Všetky boli dehydratované a s veľmi nízkou hmotnosťou. Najhoršie bol na tom samec, ktorý musel na základe jeho zdravotného stavu podstúpiť eutanáziu. Zoo v rehabilitačnej stanici nastavila intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti.

Medvedicu mala v polovici februára usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, ako mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Starší muž, ktorý bol v lese so svojím synom a poľovne upotrebiteľným psom plemena západosibírska lajka, utrpel zranenia. Polícia v súvislosti s incidentom začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.

