Medvede videli pri domoch aj cintoríne: Obce varujú obyvateľov, pohyb v prírode dobre zvážte

Upozornenia na výskyt medveďa hnedého pribúdajú z viacerých slovenských obcí, pričom šelmu zaznamenali aj v blízkosti obývaných častí. Samosprávy preto vyzývajú obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a apelujú, aby nepodceňovali pohyb v okolí.
Na situáciu upozornili samotné obce prostredníctvom príspevkov na sociálnej sieti Facebook, pričom informácie vychádzajú aj z pozorovaní miestnych obyvateľov a poľovníkov.
Medveďa zaznamenali vo viacerých obciach
V Gôtovanoch boli v lokalite Gôtovanský hájik zaznamenané veľké stopy medveďa, ktoré naznačujú pohyb väčšieho jedinca. Podľa dostupných informácií sa môže pohybovať v okruhu od hájika smerom ku Gôtovanskej zátoke až po Sokolské háje.
Na pohyb medveďa upozornila aj obec Skalité. Podľa oznámenia bol zaznamenaný v lokalitách Oselné, Močare a ponad Vreščovku, teda v blízkosti domov, záhrad aj poľných ciest.
V obci Suché Brezovo bol medveď spozorovaný na okraji obce, pričom sa mal pohybovať v lokalitách Oselné, Močare a ponad Vreščovku, teda aj v blízkosti záhrad či poľných ciest.
Na výskyt medveďa upozornili aj v Bohuniciach. Podľa oznámenia bol 21. apríla 2026 vo večerných hodinách videný nad vodárňou a cintorínom.
Ľudí žiadajú o opatrnosť
Samosprávy vyzývajú obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam, kde bol medveď zaznamenaný, a obmedzili pohyb v prírode. Zároveň upozorňujú, aby nenechávali voľne dostupné potraviny ani odpad, ktoré môžu šelmu prilákať. „Ak medveďa zazriete, zachovajte pokoj, nepribližujte sa k nemu a kontaktujte políciu na čísle 158,” uvádza sa v jednom z upozornení. Obce zároveň žiadajú, aby ľudia každý výskyt medveďa alebo jeho stôp bezodkladne nahlásili príslušným orgánom.
Nie je možné síce určiť, koľko jedincov sa v oblasti pohybuje. Medveď dokáže prejsť väčšie vzdialenosti a objaviť sa vo viacerých obciach, preto nie je vylúčené, že ide aj o rovnaké zviera. Situácia si však vyžaduje zvýšenú opatrnosť, keďže výskyt šelmy v blízkosti ľudí môže predstavovať riziko.
Nahlásiť chybu v článku