Nové informácie o útoku medveďa pri Ružomberku: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre pytliactvo

medveď hnedý v Nízkych Tatrách

Reprofoto: Facebook.com (Fotopasce Suntek)

Nina Malovcová
TASR
Medvede na Slovensku
Medvedica mala byť dojčiaca a v okolí našli tri mláďatá.

Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PPZ) sa zaoberá nedeľným (15. 2.) útokom medvedice na dvoch mužov pri Ružomberku, pri ktorom mali zviera zastreliť krátkymi guľovými zbraňami.

Vyšetrovateľ zároveň začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva. Ako informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová, vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií. PR manažérka Národného parku (NP) Veľká Fatra Veronika Šimková pre TASR uviedla, že k útoku medvedice na mužov došlo v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová, približne vo výške 900 metrov nad morom.

Zraneného muža previezli do nemocnice

„Do mestskej časti Ružomberka Hrboltová sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Päťdesiatšesťročný muž bol s otvorenou ranou na zápästí a poraneniami na tele prevezený do nemocnice v Ružomberku,“ spresnila Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok Nikola Bystričanová potvrdila, že pacient je v stabilizovanom stave.

Foto: Facebook/Filip Kuffa • SNS – ŽIVOT NS

Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať lesom, kde vykonávali kontrolu ťažby. „So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ tvrdí Kuffa.

Zásah syna a nález mláďat

Syn napadnutého muža podľa štátneho tajomníka prišiel na pomoc a viackrát z bezprostrednej blízkosti na medvedicu vystrelil, čím ju usmrtil. Na mieste udalosti bol vykonaný terénny výjazd v spolupráci s príslušníkmi obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok a poľovníckym hospodárom.

„Na mieste bola nájdená usmrtená medvedica so strelnými poraneniami. V okolí sa nachádzali stopy zápasu. Pri obhliadke bolo zistené, že medvedica bola dojčiaca. V blízkosti miesta udalosti bol následne identifikovaný brloh s tromi mláďatami, ktoré boli odobraté pracovníkmi Zásahového tímu Fatra a bola im poskytnutá potrebná starostlivosť,“ doplnili z NP Veľká Fatra.

Dodali, že kadáver bol ponechaný na mieste pre potreby ďalšieho vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s podozrením na konanie v krajnej núdzi a usmrtenie chráneného živočícha. „Prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine bude situáciu naďalej monitorovať a v súčinnosti s príslušnými orgánmi postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ podotkli.

