Začína im obdobie ruje: Mesto upozorňuje, v obľúbenej lokalite sa pohybuje hneď niekoľko medveďov

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Medvede na Slovensku
Ruja zvyšuje aktivitu medveďov, odborníci upozorňujú na riziká.

V banskobystrickej lokalite Urpín, kde nedávno došlo k stretu človeka s medveďom, zásahové tímy Štátnej ochrany prírody SR naďalej evidujú pohyb niekoľkých jedincov. Mesto Banská Bystrica v utorok na sociálnej sieti preto opätovne apelovalo na obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní, a to aj z dôvodu, že sa začala ruja medveďa hnedého.

„V čase ruje samce aktívne vyhľadávajú rujné medvedice a prekonávajú pritom dlhé vzdialenosti. Odporúčame vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie, obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus,“ zdôraznila samospráva.

Ako sa správať pri strete s medveďom

Zároveň pripomína, že pri strete s medveďom je potrebné zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby, pomaly sa vzďaľovať a neotáčať sa zvieraťu chrbtom. V prípade ohrozenia treba kontaktovať tiesňovú linku na telefónnom čísle 112.

