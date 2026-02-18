Smutná správa z Bojníc: Samček medveďa po náročnej liečbe neprežil, osudným mu bol ťažký zápal pľúc

Medvede na Slovensku
Zoo Bojnice vysvetlila ťažké rozhodnutie.

Národná zoologická záhrada Bojnice pristúpila k eutanázii samčeka medveďa hnedého po zastrelenej medvedici z Liptova. Rozhodnutie urobila na základe zdravotného stavu medvieďaťa, ktorý sa napriek intenzívnej terapii postupne zhoršoval. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.

„Napriek hospitalizácii, intenzívnej terapii a asistovanému kŕmeniu sa stav malého samčeka medveďa hnedého postupne zhoršoval. Veterinárne vyšetrenia potvrdili ťažký obojstranný zápal pľúc a jeho metabolizmus prestal správne fungovať. Napriek maximálnemu úsiliu nášho tímu sa jeho stav nepodarilo stabilizovať,“ uviedla zoo s tým, že po dôkladnom zhodnotení zdravotného stavu a s cieľom zabrániť ďalšiemu utrpeniu pristúpila k eutanázii.

Dve samičky sú stabilizované

Samca medveďa prijala zoo do svojej rehabilitačnej stanice v pondelok (16. 2.) spolu s dvoma samicami. „Samičky sú momentálne stabilizované. Postupne sa rozbehli s prijímaním mlieka, darí sa im lepšie sať a každým dňom priberajú ďalšie gramy. Ich stav budeme naďalej veľmi pozorne sledovať,“ priblížila zoo.

Medvieďatá osireli po usmrtení matky

Približne mesačné medvieďatá osireli po usmrtení ich matky v nedeľu (15. 2.) pri Ružomberku. Všetky tri boli dehydratované a s veľmi nízkou hmotnosťou. Najhoršie bol na tom práve samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu nasadili infúznu terapiu na stabilizáciu organizmu. Zoo v rehabilitačnej stanici nastavila intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti.

Medvedicu mala usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v nedeľu v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Starší muž utrpel zranenia. Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.

