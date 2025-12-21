Pri tuneli Višňové otvorili hasičskú stanicu: Má techniku na zdolávanie mimoriadne náročných požiarov v tuneli

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Petra Sušaninová
TASR
Z hľadiska zdolávania požiarov patria zásahy v tuneloch medzi najťažšie a najkomplikovanejšie.

Novú hasičskú stanicu otvorili v nedeľu pri tuneli Višňové, ktorý je súčasťou nového diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Na stanici budú slúžiť minimálne štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí budú mať k dispozícii úplné zázemie potrebné pre výkon zmenovej služby. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová.

Hasiči budú zároveň na novej stanici disponovať hasičskou technikou potrebnou pre zdolávanie požiarov v tuneli, technikou určenou pre záchranné práce pri dopravných nehodách, technických zásahoch a ekologických haváriách. „Z hľadiska zdolávania požiarov patria zásahy v tuneloch medzi najťažšie a najkomplikovanejšie, a to najmä z dôvodu vzniku extrémne vysokých teplôt a silného zadymenia priestoru splodinami horenia, ktoré výrazne znižujú prehľadnosť prostredia,“ vysvetlila Geguššová.

Cestný tunel môže byť podľa nej zároveň zatarasený vozidlami, ktoré doň vchádzajú aj po vzniku mimoriadnej udalosti, čo výrazne sťažuje príchod hasičských jednotiek na miesto zásahu. „Zásah v tuneli je charakteristický aj prekonávaním veľkých vzdialeností, často výlučne peším presunom, pričom doprava technických prostriedkov je fyzicky mimoriadne náročná,“ priblížila.

Foto: TASR – Milan Podmaník

Vyššia bezpečnosť

Súčasťou podujatia bolo aj požehnanie novej stanice ordinárom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Pavlom Šajgalíkom. „Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček počas príhovoru vyzdvihol kooperáciu HaZZ a zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na skúškach a preberacích konaniach, za ich dôslednosť a nasadenie,“ doplnila Geguššová.

Tunel Višňové je dlhý 7,5 kilometra a tvorí vyše polovicu nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Okrem podstatného zvýšenia bezpečnosti a komfortu jazdy prinesie aj významné zrýchlenie dopravy v danom úseku.

