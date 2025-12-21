Deň otvorených dverí spôsobil dopravný kolaps: Tunel Višňové prilákal masy ľudí, stovky áut sa k podujatiu ani nedostali

Reprofoto: X/rastoiliev(zilinak.sk)

Nina Malovcová
SITA
Deň otvorených dverí v tuneli Višňové neprebehol úplne hladko.

V dokončenom diaľničnom tuneli Višňové sa dnes uskutočňuje Deň otvorených dverí. Ako v tejto súvislosti informovala žilinská polícia, na mieste zabezpečujú verejný poriadok a bezpečnosť cestnej premávky.

Podľa denníka Sme totiž enormný záujem o podujatie spôsobil dopravný kolaps a nervozitu medzi vodičmi. Stovky áut sa totiž nevedeli dostať k centru podujatia, kde bol pripravený vianočný trh a kultúrny program. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s podujatím uviedla, že chce v maximálnej miere vyjsť v ústrety záujemcom o návštevu tunela.

NDS upozorňuje na kapacitné obmedzenia

„Napriek tomu je nevyhnutné rešpektovať kapacitné a bezpečnostné pravidlá. V prípade, ak sa kapacity podujatia pre danú chvíľu naplnia bude vstup operatívne obmedzený, tak ako je to bežné pri obdobných podujatiach,“ uviedla na sociálnej sieti NDS.

Podľa Sme niektorí záujemcovia odstavili auto na diaľnici tri či štyri kilometre pred tunelom a odtiaľ sa presúvali peši. Národná diaľničná spoločnosť plánuje sprístupniť nový obchvat Žiliny vrátane tunela Višňové motoristom už v pondelok 22. decembra, čím sa po rokoch očakávania výrazne zmení dopravná situácia na severnom ťahu krajiny.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Úsek diaľnice D1 s dĺžkou 13,5 kilometra, ktorého dominantou je 7,5-kilometrový tunel, prinesie zrýchlenie cestovania najmä pre vodičov smerujúcich zo západu na východ a zásadne odľahčí chronicky preťaženú cestu popod Strečno.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac