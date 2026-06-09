Pri Iráne sa zrútil americký vrtuľník: Teherán poslal odkaz Trumpovi, napätie na Blízkom východe pokračuje

Neďaleko Hormuzského prielivu sa v pondelok zrútil vrtuľník Apache armády Spojených štátov a dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Informáciu priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times (NYT), píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému, uvádza NYT. Biely dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA bezprostredne na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovali.
Letisko v Teheráne obnovilo prevádzku
Teheránske medzinárodné letisko imáma Chomejního obnovilo svoju prevádzku a pristáli na ňom lety s pútnikmi zo Saudskej Arábie. Informovali o tom v utorok skoro ráno iránske tlačové agentúry, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Letisko v nedeľu pozastavilo všetky prichádzajúce lety v dôsledku iránskych raketových útokov na Izrael.
Tel Aviv na ne reagoval odvetnými údermi. Obe krajiny neskôr vyhlásili, že sa nateraz zdržia ďalších útokov. Medzinárodné letisko imáma Chomejního je jedno z dvoch letísk v iránskom hlavnom meste. V dôsledku vojny na Blízkom východe bolo do apríla niekoľko týždňov uzavreté.
Irán nevylučuje pokračovanie rokovaní s USA
Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí v pondelok vyhlásil, že Teherán v zásade nemá problém s pokračovaním mierových rozhovorov so Spojenými štátmi, pokiaľ je presvedčený, že americká strana je čestná a úprimná. TASR o tom informuje podľa správy televízie CNN.
Azízí upozornil, že akákoľvek potenciálna dohoda medzi znepriatelenými krajinami závisí od toho, či USA zmenia svoje správanie. „Keby sme sa mohli uistiť, že sú to ľudia, ktorí chcú vyjednávať a podriadia sa tiež pravidlám vyjednávania, potom by Islamská republika – pretože má logiku vyjednávania, pretože má logiku dialógu – nemala s vyjednávaním problém,“ uviedol v rozhovore pre CNN.
Irán sa podľa Azízího domnieva, že americký prezident Donald Trump počas mierových rokovaní nehovorí pravdu. „Ale mnohokrát sme povedali, že rokovania akceptujeme ako pokračovanie situácie na bojisku. Rokovania považujeme za súčasť bitky,“ povedal pre CNN.
Spor pretrváva aj pri zmrazených aktívach
Azízí pri otázke ohľadom sporných bodoch v sprostredkúvaných rokovaniach uviedol, že Irán „nevidí serióznu vôľu dosiahnuť rámec, ktorý by mohol takýto rámec skutočne implementovať“. Spojené štáty podľa jeho slov pôvodne súhlasili s uvoľnením iránskych aktív zmrazených v zahraničí, ale Teherán zo strany Washingtonu zatiaľ nevidel reálnu ochotu tak aj urobiť.
Šéf Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu tiež potvrdil, že predmetom súčasných rokovaní nie je iránsky jadrový program. O tom Teherán dlhodobo hovorí, že slúži len na mierové účely. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X napísalo, že jeho jednotky „zneškodnili nenaložený ropný tanker v Ománskom zálive po tom, čo plavidlo porušilo prebiehajúcu blokádu proti Iránu pokusom o plavbu do iránskeho prístavu“.
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