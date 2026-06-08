Karin Majtánová je späť na obrazovkách: Televízia reagovala na jej vystúpenie na oslavách strany Smer

Moderátorka Karin Majtánová vystúpila na prvomájových oslavách strany Smer, kde uvádzala program. Jej účasť vyvolala reakciu verejnoprávnej televízie. Tá tvrdila, že o jej vystúpení nebola vopred informovaná. Následkom toho dostala mesačnú stopku, teraz však tvár moderátorky budú môcť diváci vidieť opäť.
Po prestávke je moderátorka opäť späť v Dámskom klube
Ako informujú Aktuality, moderátorka Karin Majtánová, ktorá je dlhoročnou súčasťou Dámskeho klubu, dostala mesačnú stopku pre konflikt záujmov. Oficiálne sa však vracia späť na obrazovky. Jej návrat na sociálnej sieti potvrdil samotný Dámsky klub. V príspevku na zábere pózuje Majtánová spolu so stálicou Soňou Müllerovou.STVR pre Aktuality potvrdila, že Karin Majtánová sa na obrazovky vracia po dočasnom stiahnutí z vysielania relácie.
Ako sme informovali aj my, problém vyvstal po tom ako sa moderátorka zúčastnila prvomájových osláv strany Smer. Verejnoprávna televízia reagovala tvrdením, že o jej účasti na akcii nebola vopred informovaná. STVR považuje takúto aktivitu za nezlučiteľnú s pravidlami aj etickým kódexom. Inštitúcia zdôraznila, že vystupovanie jej moderátorov na politických mítingoch môže narušiť dôveryhodnosť verejnoprávneho média.
Verejnoprávny telerozhlas reagoval na situáciu oficiálnym stanoviskom. „STVR nebola vopred informovaná o súkromnej pracovnej aktivite moderátorky. Účasť moderátora alebo redaktora STVR na politickom mítingu akejkoľvek politickej strany považujeme za nevhodnú a nezlučiteľnú s etickým kódexom STVR.“ Hovorkyňa zároveň potvrdila, že vedenie plánuje prijať konkrétne opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali.
„Toto rozhodnutie nie je hodnotením osobných názorov ani dlhoročnej profesionálnej práce Karin Majtánovej. Ide o opatrenie prijaté s cieľom zachovať dôveru verejnosti v nezávislosť a nestrannosť STVR,“ vysvetlil podľa Denníka N telerozhlas svoje rozhodnutie.
Podľa zistení SME sa napriek kritike moderátorka zúčastní aj ďalších akcií s politikmi. 13. júna by sa mala zúčastniť Krušovského letného festivalu, kde budú prítomní aj kandidáti do komunálnych a krajských volieb. STVR však tentoraz už údajne nevidí dôvod na zasahovanie do Majtánovej aktivít, pretože podujatie nie je organizované politickou stranou a ani nie je prezentované ako volebná akcia.
Majtánová si vyslúžila bozk od Roberta Fica
Podujatie v Bánovciach nad Bebravou bolo zároveň štartom predvolebnej kampane strany Smer. Premiér počas vystúpenia použil aj expresívne slová. „Do psej matere, vyhráme tie voľby v roku 2027, aj keby ich šľak trafil!“ vyhlásil pred davom. Atmosféra na pódiu bola uvoľnená, zazneli aj ľudové piesne.
Majtánová sa zapojila do spevu skladby Na Kráľovej holi spolu s predstaviteľmi strany. Po jej skončení Fico odkázal publiku: „Všetkých vás ľúbime.“ Záver podujatia priniesol moment, ktorý sa rýchlo rozšíril aj na sociálnych sieťach. Premiér vyzval mužov v publiku, aby pobozkali najbližšiu ženu. Následne reagovala aj moderátorka. „Pán premiér, a nie som náhodou ja najbližšie teraz?“ opýtala sa Majtánová. Fico ju priamo na pódiu vybozkával po tom, ako ju na prvý pokus prepočul a moderátorka sa musela pripomenúť, že má záujem o bozk.
Nemôže byť každý influencer a škeriť sa do kamery
Ľuďom práce treba prejavovať elementárnu slušnosť a rešpekt. Vo svojom prejave na prvomájových oslavách v rámci Dňa sociálnej demokracie v Bánovciach nad Bebravou to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Podľa jeho slov treba ľuďom na Slovensku viac pripomínať prínos robotníkov pre národné bohatstvo.
„Bez ľudí, ktorí robia na stavbách, na diaľniciach a ktorí tvoria hodnoty, by táto krajina nemohla existovať. Naopak, musíme podstatne viac pripomínať príspevok týchto ľudí, pokiaľ ide o tvorbu národného bohatstva. Nemôže byť každý influencer a škeriť sa do kamery. Potrebujeme aj ľudí, ktorí v tejto krajine budú jednoducho niečo robiť. Veľká česť a úcta každému, kto pracuje,“ vyhlásil Fico.
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