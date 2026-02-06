Prezident Pellegrini odcestoval do Milána: Zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier 2026

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Prezident SR odcestoval na ZOH 2026 do Milána.

Prezident SR Peter Pellegrini v piatok odcestoval do Milána, kde sa zúčastní na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier (ZOH) 2026. Na milánskom štadióne San Siro bude spoločne s tisíckami športovcov a pozvaných hostí sledovať program symbolizujúci spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia.

TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR. Ešte pred slávnostným začiatkom ZOH sa Pellegrini zúčastní spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ podotkli z kancelárie. Avizovali, že hlava štátu sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.

Otvorenie Slovenského olympijského domu v centre Milána

Program prezidenta SR pokračuje v sobotu (7. 2.) otvorením Slovenského olympijského domu – Casa Slovacca, na ktoré prijal pozvanie aj prezident ČR. „Dom sídli v prestížnych priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána. Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy ,Držíme spolu‘,“ doplnili z kancelárie.

Pellegrini by sa mal v Miláne ešte stretnúť na bilaterálnom rokovaní s maďarskou hlavou štátu Tamásom Sulyokom a navštíviť na tréningu slovenský hokejový tím.

