Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

František Mikloško sa v pléne poďakoval opozičným kolegom, ktorí sa ho zastali po ostrých útokoch zo strany Michala Barteka z koaličného Hlasu. Nočné rokovanie o odvolávaní ministrov a vlády označil za historickú udalosť, ktorá sa podľa neho zapíše do dejín. Prirovnal ju k Noci dlhých nožov a celý priebeh nazval trápnou nocou.
Poslanec Michal Bartek počas rozpravy reagoval konfrontačne a Mikloškovi odkázal, že bývalému premiérovi Vladimírovi Mečiarovi nesiaha ani po členky. Označil ho za protislovenského politika a predstaviteľov KDH nazval fanatikmi.
„Mečiarovi nesiahate ani po členky“
„Ja si vážim šediny na hlave pána Mikloška. Ale opovrhujem tým, čo v politike tento človek robil. Ako sa môže v roku 2026 sem postaviť tento človek a hovoriť, že ide hájiť záujmy Slovenskej republiky, keď bol vždy proti záujmom Slovenskej republiky? Nehlasoval ani za Ústavu Slovenskej republiky. On sa tu ide v roku 2026 navážať do Mečiara? Vy Mečiarovi nesiahate ani po členky a za týmto výrokom si stojím,“ vyhlásil Bartek z parlamentnej tribúny.
Výzva na ospravedlnenie a odchod z pléna
Na Mikloškovu obranu vystúpil poslanec KDH Marián Čaučík, ktorý Barteka vyzval, aby sa za svoje slová ospravedlnil. Kritika jeho vystúpenia zo strany opozície pokračovala, samotný poslanec Hlasu však následne rokovaciu sálu opustil.
Bartek sa vo svojom prejave pustil aj do predsedu PS Michala Šimečku, ktorého kritizoval za neprítomnosť v pléne v skorých ranných hodinách. „Ide mu len o videjká na sociálne siete, ľudia sú mu ukradnutí. Možno doma uvažujú, kde a na ktorom ministerstve by doma na trikrát prefakturovali nejaké faktúry,“ vyhlásil.
Zároveň obhajoval zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany a spomínal aj vzťahy s Čínou. Opoziční poslanci sa Barteka opakovane pýtali, kde je líder, ktorého opozícia v parlamente odvoláva, keďže sa na rokovaní nezúčastňuje.
Redakcia interezu poslanca Barteka telefonicky kontaktovala a pýtala sa ho, či svoje slová neľutuje a či sa neplánuje Františkovi Mikloškovi ospravedlniť. Poslanec na otázky reagoval a poskytol redakcii interez vyjadrenie.
Bartek hovorí o historickom kontexte a odmieta ospravedlnenie
Pána poslanca Barteka sme sa na úvod spýtali, či myslel svoj výrok na adresu Františka Mikloška vážne a chceli sme, aby nám situáciu objasnil.
„Rozdelenie Československa, ktoré sa podarilo Klausovi a Mečiarovi, nám závidí celý svet, pretože sme sa bez krvi dokázali ako jeden štát rozdeliť. Čo by za to v Juhoslávii dali, keby sa rozdelili mierovou cestou. A v tomto kontexte som jasne povedal, za čím si stojím, že Mikloško hlasoval proti Ústave Slovenskej republiky, ktorá bola výsledkom mierového rozdelenia s Čechmi, o čo sa najviac pričinili Mečiar a Klaus. A v tomto ohľade pánovi Mečiarovi nesiaha ani po členky,“ uviedol nám Bartek do telefónu.
Dodal, že odsudzuje všetky prehrešky, ktoré boli za vlády Vladimíra Mečiara potrestané zákonom, no podľa jeho slov nemožno historické osobnosti posudzovať len čierno-bielo.
„Ja odsudzujem všetky prehrešky, ktoré boli zákonom potrestané, ktoré sa aj za doby Mečiarovej diali a ktoré už aj súdy potrestali. Toto, samozrejme, všetko odsudzujem, ale prosím vás, Napoleon Bonaparte vyvraždil pol Európy a dodnes mu vo Francúzsku stavajú sochy a berú ho ako národného hrdinu. My sa nemôžeme na každú osobu pozerať len čierno-bielo a myslel som to prísne v tomto kontexte,“ doplnil.
„Povedal som niečo vulgárne?“ pýta sa poslanec Hlasu
Barteka sme sa opýtali, či si nemyslí, že by sa mal za svoje výroky na adresu Františka Mikloška ospravedlniť. „A povedzte mi, za čo by som sa mal ospravedlniť. Ja som mu povedal niečo pejoratívne, nejaký vulgárny výraz? Ja som dokonca ešte povedal, že si vážim šediny na hlave pána Mikloška. Uznávam ho ako staršieho človeka, že k tomu mám rešpekt a úctu. Ale povedal som mu niečo vulgárne?“ reagoval pre interez.
V tejto súvislosti kritizoval aj mediálne pokrytie celej situácie. Podľa neho sa prehliadajú útoky na iných politikov. „Tí, ktorí povedia niečo na Mečiara, to je v poriadku, na neho sa môže rúbať 24 hodín denne. Keď sa niečo povie na pána Mikloška ako klasický politický názor, tak je to zlé.
A opäť sa chcem opýtať, prečo médiá úplne dnes prehliadli to, že som aj vo svojej rozprave hovoril, kedy sa ospravedlní pani poslankyňa Mesterová za to, že nazvala moju kolegyňu Ľubicu Lašákovú starou fuchtľou. O tomto som nenašiel ani jednu zmienku,“ dodal Bartek na záver.
