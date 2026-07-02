Muž upozornil na prefíkaný podvod: Prišiel o 3 mesačné platy. Stať sa to môže aj vám

Podvodníci sú čím ďalej, tým kreatívnejší. Riziko, že príde človek o ťažko zarobené peniaze, sa už dávno netýka len seniorov. Nešťastný muž popísal, ako prišiel o úspory vo výške troch mesačných platov.
Myslel si, že jemu sa to nikdy stať nemôže
„Som nahnevaný a hanbím sa. Držali ma na telefóne celú hodinu a vydávali sa za bezpečnostné oddelenie banky,“ začína popis nešťastnej situácie podvedený používateľ Redditu. Vysvetľuje, že je takmer 40-ročný dospelý muž a vždy si robil žarty z ľudí, ktorí naleteli podvodníkom a nechali sa nachytať. Myslel si, že je príliš múdry na to, aby sa to stalo jemu.
Nedávno dokonca karhal svoju vlastnú mamu, ktorá sa taktiež stala obeťou podvodníkov. „Teraz cítim rozpaky, ľútosť a hnev. Je to pre mňa veľmi drahá lekcia. Asi takto ti život dá facku, keď si o sebe myslíš príliš veľa,“ hnevá sa.
Vysvetlil, že v práci toho mal práve naozaj veľa a mal rušný deň. „Niekto mi zavolal a tvrdil, že je z bezpečnostného oddelenia mojej banky. Povedali mi, že sa ľudia z inej krajiny pokúsili prihlásiť do môjho bankového účtu a vybrať moje peniaze, ale transakcia bola zablokovaná, takže sa nemám čoho obávať,“ popísal, ako k podvodu došlo.
Svoje peniaze už zrejme neuvidí
„Potom mi povedali, že mi zavolá orgán dohľadu nad bankovým sektorom. Naozaj mi zavolali na služobný telefón. Vedeli moju domovú adresu aj evidenčné čísla mojich áut, takže som im veril. Takmer hodinu ma nechali popisovať, koľko peňazí mám na každom bankovom účte a aké sú moje limity na prevody,“ smutne vysvetľuje muž.
Veľmi rýchlo si vraj uvedomil, aké to bolo hlúpe. Vraj mal ale naozaj zamestnanú myseľ prácou. Na konci hovoru mu falošný zamestnanec banky povedal, že mu potrebuje vrátiť peniaze, na ktoré podvodníci siahli. Poslal mu preto mail s QR kódom. Muž ho naskenoval, no až neskoro si uvedomil, že kód neslúžil na prijatie, ale na odoslanie platby.
V sekunde, keď mu peniaze z účtu odišli, si autor príspevku uvedomil, čo sa stalo, a ihneď skontaktoval skutočnú banku. Tá mu však oznámila, že je už neskoro a nemôže nič urobiť. Obrátil sa aj na políciu, no existuje len minimálna šanca, že oklamaný muž svoje peniaze ešte niekedy uvidí.
Na čo si dať pozor?
Automatický moderátor na Reddite upozornil, že tu podvod nekončí. Každý, kto sa podelí o podobnú skúsenosť, by mal rátať s tým, že sa mu ozvú ďalší podvodníci. Je pravdepodobné, že sa budú vydávať za hackerov a sľubovať, že za istý poplatok pomôžu obeti získať peniaze späť aj bez polície.
Ďalší používatelia zas píšu, že ak vás kontaktuje niekto, kto tvrdí, že je z banky, povedzte mu, že mu zavoláte späť. Potom kontaktujte svoju vlastnú banku prostredníctvom oficiálnych telefónnych čísel. Autor príspevku priznáva, že teraz to už vie. Keď však podvodník trval na tom, že situáciu je nutné urgentne riešiť, obavy prevážili nad racionálnym uvažovaním.
Na podvody a na to, ako im nenaletieť, upozorňujeme aj my. Slovák nám napríklad prezradil, ako takmer prišiel o peniaze pri rezervácii ubytovania na Bookingu. Vieme, čo robiť, aby ste sa podobným problémom vyhli, ak sa chystáte cestovať. Rozprávali sme sa aj s respondentom, ktorý tvrdí, že našiel bič na podvodníkov a vie, ako s nimi zatočiť.
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