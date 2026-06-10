Polícia varuje pred novým podvodom: Falošné pokuty chodia cez SMS, správa prišla aj k nám do redakcie

Foto: TASR/Jaroslav Novák, redakcia interez

Nina Malovcová
TASR
Podvodníci sa snažia vyvolať stres a prinútiť ľudí konať.

Polícia opätovne upozorňuje na podvodné SMS správy o dopravných pokutách, ktoré sa vo zvýšenej miere šíria naprieč Slovenskom. Podvodníci sa v nich vydávajú za dopravnú políciu a adresátov vyzývajú uhradiť údajnú pokutu za dopravný priestupok. Polícia zdôrazňuje, že pokuty prostredníctvom SMS správ nezasiela.

Vyzýva na obozretnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ). Podvodníci v SMS správach tvrdia, že priestupok bol zaznamenaný „inteligentným systémom monitorovania dopravy“ a vyžadujú jeho úhradu prostredníctvom priloženého internetového odkazu. Súčasťou správy býva aj časový limit na zaplatenie, najčastejšie do 48 hodín. Ním sa podľa polície snažia vyvolať stres a „prinútiť príjemcu konať bez dôkladného overenia informácií.“

Polícia opätovne zdôrazňuje, že ani ona, ani príslušné správne orgány nezasielajú pokuty prostredníctvom SMS správ. Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky. Obsahujú zároveň všetky zákonné náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku, dôkazného materiálu a poučenia o ďalšom postupe.

Ako rozpoznať podvodnú správu

„Medzi najčastejšie znaky podvodu patria neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku a požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov,“ približuje polícia.

Občanov preto vyzýva, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje. V prípade, že na daný odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, odporúča bezodkladne kontaktovať svoju banku a udalosť oznámiť polícii.

Podvodná SMS prišla aj do našej redakcie

Podvodná SMS tohto typu prišla aj nám do redakcie interez. Odosielateľ sa vydával za štátnu inštitúciu a adresáta vyzýval na uhradenie údajnej dopravnej pokuty prostredníctvom internetového odkazu. V správe stálo: „Upozornenie: Po kontrole bolo potvrdene porusenie dopravnych predpisov. Pokutu odporucame vyriesit do 48 hodin.“ Súčasťou SMS bol aj odkaz smerujúci na podozrivú webovú stránku.

Foto: redakcia interez

Zaujímavosťou pritom je, že správa prišla členke redakcie, ktorá nešoféruje a ani nie je vedená ako držiteľ vozidla. Aj tento prípad dokazuje, že podvodníci rozosielajú SMS správy hromadne bez toho, aby mali informácie o tom, či sa príjemca vôbec mohol dopustiť dopravného priestupku. Polícia preto upozorňuje, aby ľudia na podobné správy nereagovali, neotvárali odkazy a neposkytovali svoje osobné ani platobné údaje.

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