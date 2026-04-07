Slovákov môže prekvapiť nový spôsob platenia. Štát prikazuje bezhotovostné platby, nie však platbu kartou

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Nový zákon o bezhotovostných platbách nenariaďuje predajcom umožniť platbu kartou. Veľa z nich to preto môže obísť jednoduchšími spôsobmi.

Už od 1. mája 2026 začne platiť nová zákonná povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu pri nákupe tovarov a služieb v hodnote nad 1 euro. Predajcovia však môžu úplne obísť platbu kartou, čo môže zákazníkov prekvapiť.

Nové pravidlá sa týkajú všetkých predajcov, ktorí evidujú tržby prostredníctvom systému eKasa. Doteraz bola možnosť platiť kartou či mobilom skôr bonus predajcu smerom k väčšiemu komfortu pre zákazníka, no po novom sa z nej stáva zákonná povinnosť. Pri vyberaní platobnej karty však zákazníci môžu zostať zaskočení.

Bezkontaktne áno, nie však kartou

Zákon totiž necháva obchodníkom určitú flexibilitu. Bezhotovostnú platbu totiž nemusia zabezpečiť výhradne klasickým platobným terminálom. Úplne postačí aj pre nich jednoduchšie riešenie, konkrétne platba cez QR kód.

Ilustračné foto: Image by freepik

V praxi to funguje tak, že predajca vygeneruje QR kód s platobnými údajmi, ktorý zákazník naskenuje v mobilnej bankovej aplikácii. Platba sa následne prevedie okamžite, bez potreby hotovosti či fyzickej karty.

Toto riešenie však môže veľa ľudí prekvapiť. Bezhotovostné platby môžu evokovať dojem, že všade zaplatíme jednoduchým vytiahnutím bankomatovej karty. Realita však môže byť iná a pri pokladni môžete vidieť iba QR kód na papieri alebo na displeji pokladnice.

Komplikované a zdĺhavé

Pre zákazníka to znamená otvorenie aplikácie internet bankingu na mobilnom telefóne, prístup k mobilnému internetu, skenovanie a poslanie peňazí. Celý proces je teda zdĺhavejší a komplikovanejší ako priloženie platobnej karty.

Foto: TASR – Martin Baumann

Je to výhodné najmä pre menšie prevádzky alebo živnostníkov, ktorí nechcú investovať do terminálu a zároveň chcú splniť zákonnú povinnosť. Zákazníci sa teda musia pripraviť, že menšie prevádzky siahnu po tomto riešení.

Ako informuje Finančná správa, pri využívaní jej technického riešenia banky do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatky za notifikácie o vykonaných bezhotovostných platbách a zároveň nebude spoplatnené ani pripísanie týchto platieb na účet predávajúceho.

Nové pravidlá prinášajú modernizáciu platieb, no zároveň aj otázniky. Bezhotovostná platba už nebude len o platobnej karte. Čoraz častejšie môže znamenať QR kód a mobilnú aplikáciu banky. Pre zákazníkov to môže byť nečakaná zmena. Pre podnikateľov zas príležitosť, ako splniť zákon čo najjednoduchšie.

Uložiť článok
Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

