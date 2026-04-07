Slovákov môže prekvapiť nový spôsob platenia. Štát prikazuje bezhotovostné platby, nie však platbu kartou

Už od 1. mája 2026 začne platiť nová zákonná povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu pri nákupe tovarov a služieb v hodnote nad 1 euro. Predajcovia však môžu úplne obísť platbu kartou, čo môže zákazníkov prekvapiť.
Nové pravidlá sa týkajú všetkých predajcov, ktorí evidujú tržby prostredníctvom systému eKasa. Doteraz bola možnosť platiť kartou či mobilom skôr bonus predajcu smerom k väčšiemu komfortu pre zákazníka, no po novom sa z nej stáva zákonná povinnosť. Pri vyberaní platobnej karty však zákazníci môžu zostať zaskočení.
Bezkontaktne áno, nie však kartou
Zákon totiž necháva obchodníkom určitú flexibilitu. Bezhotovostnú platbu totiž nemusia zabezpečiť výhradne klasickým platobným terminálom. Úplne postačí aj pre nich jednoduchšie riešenie, konkrétne platba cez QR kód.
V praxi to funguje tak, že predajca vygeneruje QR kód s platobnými údajmi, ktorý zákazník naskenuje v mobilnej bankovej aplikácii. Platba sa následne prevedie okamžite, bez potreby hotovosti či fyzickej karty.
Toto riešenie však môže veľa ľudí prekvapiť. Bezhotovostné platby môžu evokovať dojem, že všade zaplatíme jednoduchým vytiahnutím bankomatovej karty. Realita však môže byť iná a pri pokladni môžete vidieť iba QR kód na papieri alebo na displeji pokladnice.
Komplikované a zdĺhavé
Pre zákazníka to znamená otvorenie aplikácie internet bankingu na mobilnom telefóne, prístup k mobilnému internetu, skenovanie a poslanie peňazí. Celý proces je teda zdĺhavejší a komplikovanejší ako priloženie platobnej karty.
Je to výhodné najmä pre menšie prevádzky alebo živnostníkov, ktorí nechcú investovať do terminálu a zároveň chcú splniť zákonnú povinnosť. Zákazníci sa teda musia pripraviť, že menšie prevádzky siahnu po tomto riešení.
Ako informuje Finančná správa, pri využívaní jej technického riešenia banky do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatky za notifikácie o vykonaných bezhotovostných platbách a zároveň nebude spoplatnené ani pripísanie týchto platieb na účet predávajúceho.
Nové pravidlá prinášajú modernizáciu platieb, no zároveň aj otázniky. Bezhotovostná platba už nebude len o platobnej karte. Čoraz častejšie môže znamenať QR kód a mobilnú aplikáciu banky. Pre zákazníkov to môže byť nečakaná zmena. Pre podnikateľov zas príležitosť, ako splniť zákon čo najjednoduchšie.
