Kartou sa bude musieť dať zaplatiť všade, podniky už nemôžu pýtať hotovosť: Za odmietnutie hrozia vysoké pokuty

Slováci sa môžu pripraviť na veľkú zmenu. Od marca 2026 budú musieť všetci obchodníci a poskytovatelia služieb umožniť zákazníkom platiť bezhotovostne pri nákupe nad jedno euro. Pre ľudí je to dobrá správa, pretože odpadnú starosti s hotovosťou a všade si vystačia s kartou alebo s mobilom.
Ako informuje portál STVR, do štátnej kasy by tak malo pribudnúť približne 14 miliónov eur. Ide o jedno z konsolidačných opatrení, ktoré na budúci rok predstavila vládna koalícia. Ak niekto zákazníkovi odmietne bezhotovostnú platbu, hrozí mu pokuta od 500 do 15-tisíc eur.
Platba jedným naskenovaním
Platenie bude jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Stačí zosnímať QR kód, aplikácia v mobile vyplní údaje a zákazník si vyberie, či zaplatí celý účet alebo len svoju časť. Dokonca môže pridať aj prepitné. Finančná správa vysvetľuje, že všetko bude fungovať cez Notifikátor okamžitých platieb, ktorý pošle potvrdenie priamo do pokladnice.
„Pre obchodníkov to bude určite znamenať úsporu na poplatkoch, ktoré v súčasnosti odvádzajú kartovým spoločnostiam. Zo strany zákazníka sa pritom komfort nezníži – práve naopak, platba prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd,“ opísal prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Obchodníci sa obávajú, zákazníci vítajú
Zatiaľ čo zákazníci budú mať platenie pohodlnejšie, podnikatelia sa obávajú poplatkov. Pri platbách kartou si banky účtujú až 1,5 percenta z každej transakcie. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) tvrdí, že QR kódy tento problém vyriešia a podnikateľom dokonca ušetria peniaze. Podľa Finančnej správy SR môže priemerná reštaurácia ušetriť ročne až 3 500 eur a obchodný reťazec až 4 milióny eur.
Doklady v mobile
Zmena prichádza v čase, keď klasickú peňaženku potrebujeme čoraz menej. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok predstavil spustenie elektronickej identity. Občiansky aj vodičský preukaz si tak môžeme nosiť priamo v mobile.
O tejto novinke sme vás už informovali v našom samostatnom článku. Na tento účel slúžia aplikácie eDoklady a eIdentita, ktoré sú dostupné pre Android aj iOS. Polícia ich už dnes akceptuje pri bežnej kontrole a v budúcnosti budú využiteľné aj pri cestovaní vlakom, v poisťovniach alebo dokonca v bankách.
Mobil bude stačiť na všetko
Od marca budú mať ľudia istotu, že kdekoľvek zaplatia kartou alebo mobilom. A vďaka elektronickým dokladom si čoraz častejšie vystačia s jedinou vecou vo vrecku, a to so svojím telefónom.
