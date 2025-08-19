Pod srdcom nosí už druhé dieťa. Seriálová Eva prehovorila o svojom tehotenstve v Dunaji, k vašim službám

Diváci sa dlhé mesiace obávali, čo bude s postavou Evy Dušekovej potom, ako herečka, ktorá ju stvárňuje, ostala tehotná. Videli totiž, ako postava Maríny zomrela pri pôrode spolu s bábätkom, vďaka čomu herečka Anna Magdaléna Hroboňová skončila v seriáli a následne sledovali aký nepekný osud postretol aj Oľgu, ktorú stvárňovala Barbora Bezáková, ktorá tiež bola v tom čase tehotná.
Dnes už diváci poznajú odpoveď na svoje otázky a zistili nielen to, že Eva v seriáli ostane, ale tiež to, že jej tvorcovia pomohli vpísať tehotenstvo do deja práve preto, že divákov čaká veľký časový skok. Seriál Dunaj, k vašim službám sa totiž posunie o deväť mesiacov dopredu, čím sa Eva ocitá tesne pred pôrodom. Viac o seriálovom tehotenstve prezradila Petra Dubayová v rozhovore pre Markízu.
Bude to pre ňu výzva
Na otázku, čo čaká Evu v jedenástej sérii, odpovedala Dubayová „ďalšie výzvy“ a vysvetlila, že po tom všetkom, čím si už predtým prešla, to bude mať opäť náročné. V minulosti zápasila napríklad s tým, že nevedela, ako finančne utiahnuť kabaret aj penzión, obávala sa o Dávida, ktorý bol neprávom obvinený z vraždy a v sérii predtým sa tiež bála o život svojho syna. Zdá sa tak, že si táto postava nikdy nevydýchne a to ani vtedy, keď je v druhom stave.
„Evu nešetria ani v tejto ďalšej sérii,“ zhodnotila herečka so smiechom, keďže sama uznala, že už by sa mohol niekto aj sťažovať, že jej postavu nemôžu viac potrápiť, keďže toho má veľa za sebou. Diváci sa tak majú podľa jej slov na čo tešiť. „Myslím si, že to vie byť veľmi zaujímavé,“ dodala s tým, že to budú výzvy, ktoré ľudia pravdepodobne nebudú čakať.
Dubayová sa pritom veľmi teší, že bolo jej tehotenstvo vpísané do deja a môže sa o túto skúsenosť podeliť so seriálovou Evou. „Je to veľmi pekné tým, že Eva už vlastne jedno dieťatko má, Janka, tak vlastne teraz čakajú druhé dieťa, čo je samé o sebe pre nich s Dávidom opäť veľká výzva, nakoľko počas vojny to nebolo nič príjemné, a hlavne to nebolo možné, aby priznávala Dávida ako otca dieťaťa,“ vysvetlila herečka a dodala, že práve to je jedna z veľkých výziev, ktorým bude Eva v seriáli čeliť.
V čase rozhovoru bola Petra Dubayová v ôsmom mesiaci tehotenstva a nová séria sa stále natáčala. V tom čase priznala tiež to, že ešte netočila scénu, kde vybrali meno pre bábätko, no mala pred sebou ešte niekoľko dní natáčania.
