Prešlo deväť mesiacov a je čas na krok, ktorý všetko zmení. Diváci Dunaja, k vašim službám sa majú na čo tešiť

Prvé informácie od televízie Markíza už diváci dostali. Z nich sa dozvedeli napríklad to, že tehotenstvo Petry Dubayovej bolo vpísané do deja a keďže sa seriál posunie v čase o deväť mesiacov, už v prvých epizódach bude mať seriálová Eva krátko pred pôrodom. Jej milý však nebude môcť byť naplno jej oporou, keďže sa ocitne v centre bombardovania.
Jedenásta séria začne zhurta, keďže sa dej seriálu presunie v čase o 9 mesiacov od ukončenia predchádzajúcej série – do marca roku 1944. Diváci nedostanú priestor spamätať sa z toho, že je ich obľúbený seriál späť, keďže Dunaj, k vašim službám bude tentoraz naplno zahltený vojnou a jej následkami, ktoré uvidia priamo v uliciach Bratislavy.
Poriadna dávka napätia
„Diváci uvidia, ako vplýva na každodenné fungovanie obyvateľov, no i to, ako rôzne sa posunuli a zaujímavo vyvinuli životy našich postáv od konca predchádzajúcej série… Čaká nás množstvo dramatických momentov, v ktorých budú postavy nútené prejaviť veľké hrdinstvo, statočnosť a vnútornú silu. Budeme svedkami odvážnych nápadov a misií realizovaných slovenským odbojom, postupnej prípravy povstania i pokračujúcich snáh židovských postáv o záchranu seba i svojich blízkych,“ uvádza portál ČSFD na základe informácií televízie.
Seriál sa presunie do viac dramatických podmienok pre jednotlivé postavy, ktoré budú bojovať o holý život aj o svoju budúcnosť. Nebudú však chýbať ani nové postavy, ktoré sa v deji objavia s vlastnými tajomstvami, tak ako to predtým urobil napríklad Lukáš Kudlička či Vladimír, bývalá láska Edity.
A čo sa týka prvej epizódy, už v nej nebude o napätie núdza. „Nad Bratislavou prelietajú lietadlá Spojencov a vojna vstupuje priamo do života jej obyvateľov. Ako sa za deväť mesiacov vyvinuli a zmenili ich osudy? Čo sa stalo s Walterom Klausom? Ako sa darí dievčatám v penzióne? Kto prekvapí svojím návratom? A aké nové postavy vstúpia do deja?“ znie popis k úvodnej epizóde. Navyše, prvé fotografie, ktoré poskytla televízia, ukazujú Dávida, ako sa snaží zachrániť ľudí v meste a pomáha im uniknúť. Situáciou je však otrasená aj Lena, ktorá, ako sa zdá, sa opäť vrhá do akcie.
Zverejnený je tiež popis k druhej epizóde a podľa špekulácií, o ktorých diskutovali diváci v minulosti, by sa mohol Holubec dozvedieť, že Tereza je tehotná a Kučerovcov by zas mohol prekvapiť ich najstarší syn. V popise druhej epizódy totiž stojí: „Holubec sa dozvedá šokujúcu správu a prekvapenie zažijú aj Kučerovci. Do kancelárie SS pribudne nový nečakaný zamestnanec, Šarlota zápasí so svojou situáciou a Lukáš sa odhodlá k veľkému kroku, ktorý všetko zmení…“
Medzi prvými fotografiami k novej sérii je pritom aj fotografia Evy a Kláry na železničnej stanici. Je tak možné, že sa Lukáš a Dávid dohodli, že svoje ženy ochránia a na istú dobu ich odpracú z centra nebezpečenstva – Bratislavy. Mohli by ich poslať napríklad za Alenkou, ktorá vo finále desiatej série odišla späť do Lučenca.
