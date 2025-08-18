Prešlo deväť mesiacov a je čas na krok, ktorý všetko zmení. Diváci Dunaja, k vašim službám sa majú na čo tešiť

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Hneď prvé epizódy novej série budú plné napätia.

Prvé informácie od televízie Markíza už diváci dostali. Z nich sa dozvedeli napríklad to, že tehotenstvo Petry Dubayovej bolo vpísané do deja a keďže sa seriál posunie v čase o deväť mesiacov, už v prvých epizódach bude mať seriálová Eva krátko pred pôrodom. Jej milý však nebude môcť byť naplno jej oporou, keďže sa ocitne v centre bombardovania. 

Jedenásta séria začne zhurta, keďže sa dej seriálu presunie v čase o 9 mesiacov od ukončenia predchádzajúcej série – do marca roku 1944. Diváci nedostanú priestor spamätať sa z toho, že je ich obľúbený seriál späť, keďže Dunaj, k vašim službám bude tentoraz naplno zahltený vojnou a jej následkami, ktoré uvidia priamo v uliciach Bratislavy.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Funguje to v jednom seriáli, tak to dali aj do druhého. Medzi Sľubom a Dunajom, k vašim službám je stále viac podobností
2.
Konečne prehovoril o Walterovi Klausovi. Herec z Dunaja, k vašim službám odtajnil zákulisie natáčania kľúčovej scény
3.
Osud Waltera Klausa a ďalšie nečakané zvraty: Televízia odtajnila informácie k 11. sérii Dunaja, k vašim službám
Zobraziť všetky články (213)

Poriadna dávka napätia

„Diváci uvidia, ako vplýva na každodenné fungovanie obyvateľov, no i to, ako rôzne sa posunuli a zaujímavo vyvinuli životy našich postáv od konca predchádzajúcej série… Čaká nás množstvo dramatických momentov, v ktorých budú postavy nútené prejaviť veľké hrdinstvo, statočnosť a vnútornú silu. Budeme svedkami odvážnych nápadov a misií realizovaných slovenským odbojom, postupnej prípravy povstania i pokračujúcich snáh židovských postáv o záchranu seba i svojich blízkych,“ uvádza portál ČSFD na základe informácií televízie.

Foto: TV Markíza

Seriál sa presunie do viac dramatických podmienok pre jednotlivé postavy, ktoré budú bojovať o holý život aj o svoju budúcnosť. Nebudú však chýbať ani nové postavy, ktoré sa v deji objavia s vlastnými tajomstvami, tak ako to predtým urobil napríklad Lukáš Kudlička či Vladimír, bývalá láska Edity.

A čo sa týka prvej epizódy, už v nej nebude o napätie núdza. „Nad Bratislavou prelietajú lietadlá Spojencov a vojna vstupuje priamo do života jej obyvateľov. Ako sa za deväť mesiacov vyvinuli a zmenili ich osudy? Čo sa stalo s Walterom Klausom? Ako sa darí dievčatám v penzióne? Kto prekvapí svojím návratom? A aké nové postavy vstúpia do deja?“ znie popis k úvodnej epizóde. Navyše, prvé fotografie, ktoré poskytla televízia, ukazujú Dávida, ako sa snaží zachrániť ľudí v meste a pomáha im uniknúť. Situáciou je však otrasená aj Lena, ktorá, ako sa zdá, sa opäť vrhá do akcie.

Foto: TV Markíza

Zverejnený je tiež popis k druhej epizóde a podľa špekulácií, o ktorých diskutovali diváci v minulosti, by sa mohol Holubec dozvedieť, že Tereza je tehotná a Kučerovcov by zas mohol prekvapiť ich najstarší syn. V popise druhej epizódy totiž stojí: „Holubec sa dozvedá šokujúcu správu a prekvapenie zažijú aj Kučerovci. Do kancelárie SS pribudne nový nečakaný zamestnanec, Šarlota zápasí so svojou situáciou a Lukáš sa odhodlá k veľkému kroku, ktorý všetko zmení…“

Foto: TV Markíza

Medzi prvými fotografiami k novej sérii je pritom aj fotografia Evy a Kláry na železničnej stanici. Je tak možné, že sa Lukáš a Dávid dohodli, že svoje ženy ochránia a na istú dobu ich odpracú z centra nebezpečenstva – Bratislavy. Mohli by ich poslať napríklad za Alenkou, ktorá vo finále desiatej série odišla späť do Lučenca.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mysleli si, že bude hlavnou postavou, on však zomrie. Nový seriál V zovretí predstaví príbeh,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac