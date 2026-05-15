Slovensko prepína na hokejový režim: MS 2026 sa začínajú, pozrite si program našich zápasov aj možnosti sledovania

Majstrovstvá sveta v hokeji patria na Slovensku každoročne k obdobiu, keď sa aj zvyčajne polarizovaná krajina na chvíľu zjednotí pri jednej téme. Sociálne siete zaplnia debaty o zostave, góloch a návodoch, ako by sa to dalo hrať lepšie. V podnikoch aj domácnostiach sa namiesto politiky rieši postupová kalkulačka a reprezentačný dres si opäť oblečú tisíce fanúšikov.
Tento rok sa svetový šampionát začína v piatok 15. mája vo Švajčiarsku. Turnaj potrvá do 31. mája a hostia ho mestá Zürich a Fribourg. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy skupiny B práve vo Fribourgu. Slovákov čaká prvý duel už v sobotu 16. mája o 12.20 h proti Nórsku.
Slovensko ide na šampionát s mladým tímom
Reprezentácia má za sebou štyri týždne prípravy a osem prípravných duelov. Slováci sa stretli so Švajčiarskom, s Nemeckom, Lotyšskom aj Dánskom. Posledný prípravný zápas zvládli víťazne, keď v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4:2. Hlavný tréner Vladimír Országh uzavrel konečnú nomináciu s 25 hráčmi.
Do záverečného výberu sa nezmestili obranca Rayen Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. „Vždy je to náročná voľba, najmä keď sa s niektorými hráčmi musíte rozlúčiť. Ide o chlapcov, ktorí boli s nami aj dlhší čas, obetovali reprezentácii svoj čas aj energiu, čo si vážime,“ uviedol Országh.
V nominácii figurujú brankári Eugen Rabčan, Samuel Hlavaj a Adam Gajan. Obranu tvoria František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Mislav Rosandič a Patrik Koch.
V útoku dostali priestor Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Aurel Nauš, Servác Petrovský, Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Adam Sýkora, Sebastián Čederle a Oliver Okuliar.
Podľa trénera čaká tím náročný turnaj, keďže viacerí hráči budú zbierať prvé veľké skúsenosti na seniorskom šampionáte. „Tento tím bude potrebovať podporu z domova, keďže je mladý. Z našej strany to vnímame ako investíciu do budúcnosti,“ dodal.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
- Sobota 16. mája o 12.20 h: Slovensko – Nórsko
- Nedeľa 17. mája o 12.20 h: Slovensko – Taliansko
- Utorok 19. mája o 20.20 h: Slovensko – Slovinsko
- Štvrtok 21. mája o 20.20 h: Slovensko – Dánsko
- Sobota 23. mája o 16.20 h: Slovensko – Česko
- Nedeľa 24. mája o 20.20 h: Slovensko – Kanada
- Utorok 26. mája o 16.20 h: Slovensko – Švédsko
Kde si môžete zápasy pozrieť
Vysielacie práva na MS v hokeji 2026 získala spoločnosť JOJ Group. Fanúšikovia si budú môcť pozrieť všetkých 64 zápasov turnaja na staniciach TV JOJ, JOJ Plus a JOJ Šport. Zápasy slovenskej reprezentácie odvysiela TV JOJ.
Zápasy bude možné sledovať aj online prostredníctvom platformy Joj Play, kde budú dostupné zadarmo v balíčku Free. Ako informoval portál Živé, televízia JOJ Group potvrdila, že svoje stanice počas šampionátu nebude bezplatne sprístupňovať v pozemnom vysielaní.
„Voľné sprístupnenie staníc JOJ Group počas MS v hokeji na terestriáli neplánujeme. Zápasy však budú môcť diváci sledovať bezplatne na JOJ play,“ uviedol pre Živé marketingový manažér Matej Dedinský.
Na sledovanie cez Joj Play postačí jednoduchá registrácia bez potreby zadávať platobné údaje. Prenosy budú dostupné v HD kvalite. Zmena sa môže dotknúť najmä domácností, ktoré sledujú televíziu cez anténu alebo majú slabšie internetové pripojenie.
