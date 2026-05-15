Slovensko prepína na hokejový režim: MS 2026 sa začínajú, pozrite si program našich zápasov aj možnosti sledovania

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
MS v hokeji štartujú. Vieme, kde ich budete môcť sledovať.

Majstrovstvá sveta v hokeji patria na Slovensku každoročne k obdobiu, keď sa aj zvyčajne polarizovaná krajina na chvíľu zjednotí pri jednej téme. Sociálne siete zaplnia debaty o zostave, góloch a návodoch, ako by sa to dalo hrať lepšie. V podnikoch aj domácnostiach sa namiesto politiky rieši postupová kalkulačka a reprezentačný dres si opäť oblečú tisíce fanúšikov.

Tento rok sa svetový šampionát začína v piatok 15. mája vo Švajčiarsku. Turnaj potrvá do 31. mája a hostia ho mestá Zürich a Fribourg. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy skupiny B práve vo Fribourgu. Slovákov čaká prvý duel už v sobotu 16. mája o 12.20 h proti Nórsku.

Slovensko ide na šampionát s mladým tímom

Reprezentácia má za sebou štyri týždne prípravy a osem prípravných duelov. Slováci sa stretli so Švajčiarskom, s Nemeckom, Lotyšskom aj Dánskom. Posledný prípravný zápas zvládli víťazne, keď v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4:2. Hlavný tréner Vladimír Országh uzavrel konečnú nomináciu s 25 hráčmi.

Do záverečného výberu sa nezmestili obranca Rayen Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. „Vždy je to náročná voľba, najmä keď sa s niektorými hráčmi musíte rozlúčiť. Ide o chlapcov, ktorí boli s nami aj dlhší čas, obetovali reprezentácii svoj čas aj energiu, čo si vážime,“ uviedol Országh.

Foto: TASR – Jakub Kotian

V nominácii figurujú brankári Eugen Rabčan, Samuel Hlavaj a Adam Gajan. Obranu tvoria František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Mislav Rosandič a Patrik Koch.

V útoku dostali priestor Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Aurel Nauš, Servác Petrovský, Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Adam Sýkora, Sebastián Čederle a Oliver Okuliar.

Podľa trénera čaká tím náročný turnaj, keďže viacerí hráči budú zbierať prvé veľké skúsenosti na seniorskom šampionáte. „Tento tím bude potrebovať podporu z domova, keďže je mladý. Z našej strany to vnímame ako investíciu do budúcnosti,“ dodal.

Program Slovenska na MS v hokeji 2026

  • Sobota 16. mája o 12.20 h: Slovensko – Nórsko
  • Nedeľa 17. mája o 12.20 h: Slovensko – Taliansko
  • Utorok 19. mája o 20.20 h: Slovensko – Slovinsko
  • Štvrtok 21. mája o 20.20 h: Slovensko – Dánsko
  • Sobota 23. mája o 16.20 h: Slovensko – Česko
  • Nedeľa 24. mája o 20.20 h: Slovensko – Kanada
  • Utorok 26. mája o 16.20 h: Slovensko – Švédsko

Kde si môžete zápasy pozrieť

Vysielacie práva na MS v hokeji 2026 získala spoločnosť JOJ Group. Fanúšikovia si budú môcť pozrieť všetkých 64 zápasov turnaja na staniciach TV JOJ, JOJ Plus a JOJ Šport. Zápasy slovenskej reprezentácie odvysiela TV JOJ.

Zápasy bude možné sledovať aj online prostredníctvom platformy Joj Play, kde budú dostupné zadarmo v balíčku Free. Ako informoval portál Živé, televízia JOJ Group potvrdila, že svoje stanice počas šampionátu nebude bezplatne sprístupňovať v pozemnom vysielaní.

Ilustračná foto: Profimedia

„Voľné sprístupnenie staníc JOJ Group počas MS v hokeji na terestriáli neplánujeme. Zápasy však budú môcť diváci sledovať bezplatne na JOJ play,“ uviedol pre Živé marketingový manažér Matej Dedinský.

Na sledovanie cez Joj Play postačí jednoduchá registrácia bez potreby zadávať platobné údaje. Prenosy budú dostupné v HD kvalite. Zmena sa môže dotknúť najmä domácností, ktoré sledujú televíziu cez anténu alebo majú slabšie internetové pripojenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšia legendárna noc Slafkovského: Náš hokejista opäť hviezdil, je len krôčik od finále

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac