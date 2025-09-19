Pár požiadal ženu v lietadle, aby si s jedným z nich vymenila sedadlo. Keď odmietla, spustila sa scéna, akú nečakala

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Niektorí ľudia neplánujú vopred, a potom to môže skončiť aj takto.

Keď sú miesta dané a každý si kupuje letenku s tým, že vopred vie, kde presne bude sedieť, dalo by sa očakávať, že všetko bude na palube prebiehať hladko. To by však nesmeli existovať ľudia, ktorí nevedia plánovať dostatočne vopred na to, aby si zabezpečili miesta pri svojich blízkych alebo si rovno mysleli, že na to majú automaticky právo, hoci za to nezaplatili.

O takúto nepríjemnú skúsenosť sa podelila aj žena, ktorej príbeh zachytil portál BoredPanda. Priznala pritom, že má väčšinou problém povedať „nie“, no tentokrát sa jej to podarilo. A hoci jej reakcia bola úplne pokojná a slušná, to isté sa nedá povedať o žene, ktorá sa cítila odlúčená od svojho manžela.

Foto: Pexels

Odmietla si vymeniť miesto

Žena situáciu vysvetlila stručne a bez okolkov. Príspevok začala slovami o tom, že mala celý život problém hovoriť ľuďom „nie“ a vždy sa nechala presvedčiť, len aby boli všetci spokojní. „Viackrát som niekomu prenechala svoje miesto v lietadle, keď som cestovala sama, keďže som nízka a nemám problém sadnúť si inam, ak to nie je fakt na h*vno miesto. Tentokrát som však bola v inom mentálnom rozpoložení, keďže som sa akurát vracala z dvojtýždňovej rodinnej dovolenky a mala som dosť,“ objasnila žena.

Aj keď si plánovala počas letu oddýchnuť, nemohla to spraviť hneď, keďže sa pri jej sedadle v uličke zjavil pár, ktorý sa spýtal, či by si mohla vymeniť miesto s jedným z nich, pretože by chceli sedieť spolu. Žena sa ich opýtala, či tiež šlo o miesto v uličke, no rýchlo zistila, že ide o miesto v strede, teda také, na ktorom chce sedieť málokto a obzvlášť, ak cestuje sám.

Foto: Pexels

„Pozrela som sa na tú ženu a jej manžela a jednoducho povedala: Nie, ďakujem. Jej výraz stál fakt za to! Takmer sa tvárila, akoby som jej dala facku,“ spomína žena. Manželka následne musela prejsť okolo nej, aby si sadla vedľa nej na sedadlo uprostred, zatiaľ čo manžel sa presunul na svoje pôvodné miesto – hneď za ňou.

„Priznám sa, že ma najprv hrýzlo svedomie, no keď sa obaja usadili, ich správanie mi hneď podráždilo nervy,“ priznala žena. Manželka sediaca vedľa nej totiž nemala ďaleko k slzám a cez medzeru medzi sedadlami sa úzkostlivo pozerala na svojho manžela. Dokonca mu povedala, že sa cíti strašne takto ďaleko od neho, a že už teraz cíti, že je ich výlet katastrofa, keďže nemôže byť po jeho boku.

Žena jej uplakané reči o tom, ako jej manžel chýba, napriek tomu, že sedí priamo za ňou, nepočúvala dlho. Našťastie si so sebou vzala slúchadla, ktoré pohlcujú hluk a mohla tak zvyšok letu prespať.

