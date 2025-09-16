Diváci Bez servítky poriadne vypenili. Ani vo sne nečakali, že sa tam objaví Renáta Názlerová, ktorá spôsobila rozruch

Už dlho sa nestalo, aby nejaký súťažiaci z kuchárskej šou spôsobil taký veľký ošiaľ na sociálnej sieti. Výsledkom sú desiatky, ba až stovky komentárov, ktoré spustili prudkú diskusiu smerujúcu na jednu účastníčku. Tá bola v šou Bez servítky už niekoľkokrát. Aj preto zrejme diváci nečakali, že sa v relácii ocitne opäť známa moderátorka a životná koučka Renáta Názlerová. Ich názory sú jednoznačné a majú ďaleko od pochvalných komentárov.
Skalných divákov kuchárskej šou už prekvapilo veľmi veľa vecí, no krok od tvorcov relácie ich doslova šokoval. Nový týždeň jesennej sezóny odštartovala ďalšia pätica súťažiacich, ktorí sa rozhodli ukázať, aké kuchárske zručnosti sa v nich skrývajú. Už na prvý pohľad je jasné, že ide o babskú jazdu, takže nebude núdza o zábavu a smiech. V ženskej spoločnosti sa však objavila aj verejne známa osoba, ktorá sa prihovára svojím fanúšikom z Facebooku a žila nejaký čas v Tunisku.
Zaujímavý začiatok týždňa
Bývalá televízna sudkyňa Renáta Názlerová sa chopila varešky tak, ako sa patrí a predviedla ostatným orientálnu a exotickú tuniskú kuchyňu. A hoci si stála za svojím, že ide o chutné menu, jej súperky neboli až také nadšené a uštedrili jej priemerné hodnotenie. Moderátorka sa postarala o zaujímavý začiatok nového týždňa, o čom svedčia tiež vyjadrenia divákov. Možno povedať, že ani do konca tohto týždňa neprehryznú krok tvorcov Bez servítky, ktorí opäť stavili na Renátu Názlerovú.
Životná koučka je známa svojím sebavedomím a ráznym správaním, nebojí sa prehovoriť o akejkoľvek téme, je prostoreká a úprimná, čo si mnohí už všimli z jej zverejnených videí na Facebooku. Aj v kuchárskej šou ukázala, že si stojí za všetkým, čo povie a sebadôvery má na rozdávanie. Práve preto ju majú mnohí v zuboch, podľa nich jej totiž chýba pokora.
