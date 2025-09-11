Diváci Bez servítky vo veľkom menia názor. Kritizovali predčasne, toto si myslia o zostave známych osobností

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Podľa nich to nakoniec nie je vôbec také zlé.

Zjavne si populárna kuchárska šou napravila reputáciu. Nelichotivé komentáre zo strany divákov a fanúšikov, ktoré nechýbali ani počas druhého týždňa jesennej sezóny, vystriedali pozitívne reakcie a pochvalné slová. Očividne diváci reagovali unáhlene, no pri aktuálnej zostave súťažiacich sa všetko zmenilo.

Už sa pomaly stáva zvykom, že sa fanúšikovia Bez servítky pohoršovali nad účastníkmi a kritizovali ich správanie, alebo priamo výtvory v kuchyni. Padali dokonca aj také „hejty“, že to s reláciou ide dolu vodou a od varenia to má ďaleko. A práve preto šou odmietajú sledovať.

Viac z témy Bez servítky:
1.
Víťaz je jasný, no divákom Bez servítky nedá spávať jedna vec. Urobil niečo, čo ľudí rozdelilo na dva tábory
2.
V Bez servítky nastane celebritný týždeň. Diváci majú už vopred výhrady, nevedia ale, čo ich čaká
3.
Nové časti Bez servítky začali zostra. Monika Haklová sa postarala o veľkú hanbu, diváci sú zhrození a ihneď zareagovali
Zobraziť všetky články (46)

Spočiatku to vyzeralo na samú kritiku

Pod jednou z fotografií na sociálnej sieti, kde sa ukázala pätica súťažiacich, opäť padali ostré slová smerujúce na šou, ale i samotnú televíziu Joj. Ale postupne, ako dni utekali a účastníci sa prestriedali s vareškou v ruke, sa začali meniť názory divákov. Zdá sa, že negatívne reakcie smerované na reláciu boli predčasné a ľudia sa z tohto týždňa tešia.

A pritom to zo začiatku vyzeralo veľmi zle. „V najlepšom treba prestať… Najvyšší čas zrušiť túto reláciu… To už dávno nie je o varení… Nepozerám… Upútavky stačia…“ napísala rozhorčená diváčka, ktorú vystriedala ďalšia: „Z týždňa na týždeň horšie.“ Televízia Joj označila novú päticu za hviezdnu zostavu, s čím však mnohí nesúhlasili. „Čistá katastrofa… Ešteže to nepozerám…“ znel komentár k účastníkom, medzi ktorými je okrem iného spevák Robo Papp a tanečník Tony Moisés.

Podľa divákov sa stretla výborná partia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac