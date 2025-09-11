Diváci Bez servítky vo veľkom menia názor. Kritizovali predčasne, toto si myslia o zostave známych osobností

Zjavne si populárna kuchárska šou napravila reputáciu. Nelichotivé komentáre zo strany divákov a fanúšikov, ktoré nechýbali ani počas druhého týždňa jesennej sezóny, vystriedali pozitívne reakcie a pochvalné slová. Očividne diváci reagovali unáhlene, no pri aktuálnej zostave súťažiacich sa všetko zmenilo.
Už sa pomaly stáva zvykom, že sa fanúšikovia Bez servítky pohoršovali nad účastníkmi a kritizovali ich správanie, alebo priamo výtvory v kuchyni. Padali dokonca aj také „hejty“, že to s reláciou ide dolu vodou a od varenia to má ďaleko. A práve preto šou odmietajú sledovať.
Spočiatku to vyzeralo na samú kritiku
Pod jednou z fotografií na sociálnej sieti, kde sa ukázala pätica súťažiacich, opäť padali ostré slová smerujúce na šou, ale i samotnú televíziu Joj. Ale postupne, ako dni utekali a účastníci sa prestriedali s vareškou v ruke, sa začali meniť názory divákov. Zdá sa, že negatívne reakcie smerované na reláciu boli predčasné a ľudia sa z tohto týždňa tešia.
A pritom to zo začiatku vyzeralo veľmi zle. „V najlepšom treba prestať… Najvyšší čas zrušiť túto reláciu… To už dávno nie je o varení… Nepozerám… Upútavky stačia…“ napísala rozhorčená diváčka, ktorú vystriedala ďalšia: „Z týždňa na týždeň horšie.“ Televízia Joj označila novú päticu za hviezdnu zostavu, s čím však mnohí nesúhlasili. „Čistá katastrofa… Ešteže to nepozerám…“ znel komentár k účastníkom, medzi ktorými je okrem iného spevák Robo Papp a tanečník Tony Moisés.
Nahlásiť chybu v článku